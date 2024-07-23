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三中後首個美商訪陸團 除美光、波音、蘋果還有誰？

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅22日在北京集體會見美中貿易全國委員會董事會代表團。（圖／取自中國外交部官網）
中共中央政治局委員、外交部長王毅22日在北京集體會見美中貿易全國委員會董事會代表團。（圖／取自中國外交部官網）

央視旗下公眾號「玉淵潭天」22日晚間發布消息指出，中共二十屆三中全會結束後，一群美企高管隨即組團訪中，並於22日下午現身北京大會堂等待與眾大陸官員會見。據大陸官方目前釋出的訊息，美企團分別與大陸外長王毅、大陸國務院副總理何立峰、貿促會會長任鴻斌等進行會面。

玉淵潭天指出，這次訪問的名單上有蘋果、高通的負責人等，都是在中國擁有龐大業務的「老熟人」，他們此次的行程安排也比較臨時和匆忙。文章作者稱，在與其中一位美企高層互動時，對方不斷強調「中美關係非常重要」。

據「中國貿促」官微消息，中國貿促會會長任鴻斌向代表團說明三中全會有關情況，並重點就高水平對外開放相關重要舉措進行解讀。雙方還圍繞服務外資企業在華更好發展、共同推動中美工商界務實合作等進行了友好交流。

大陸外長王毅向美工商界代表團介紹三中全會決定，並呼籲美中貿委會及會員企業積極利用自身人脈和影響，推動美國內樹立對中正確認知。

中新社報導，大陸國務院副總理何立峰也在北京集體會見代表團。何立峰在會見中說明三中全會、中國經濟形勢和對外開放等情況，希望美中貿委會充分發揮自身影響力，推動美國企業把握機遇，積極參與中國進一步全面深化改革和中國式現代化進程，深化互利合作，實現共贏發展。

據玉淵潭天釋出影片訊息，美企團的成員有美中貿易全國委員會董事會主席、聯邦快遞集團總裁兼首席CEO芮思博、高盛集團總裁兼首席運營官溫澤恩、蘋果首席運營官傑夫威廉斯、波音高級副總裁兼波音國際集團總裁布蘭登納爾遜、美國教育考試服務中心首席CEO宋安民、新風醫療副董事長李碧菁與美光科技總裁桑傑梅赫羅特拉等人。

港媒《南華早報》16日即預告，美國商界將在三中全會後組團訪華，盼取得第一手資訊。並稱，外國商界領袖在三中全會後立即對中國進行如此高層級的訪問並不常見。

北京 美國

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