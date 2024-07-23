中共三中全會期間巴菲特再減持比亞迪 持股已不足5%

中共二十屆三中全會一結束就傳出「股神」巴菲特再度減持比亞迪股份的消息。根據港交所22日發布文件顯示，巴菲特旗下投資公司波克夏16日再度減持比亞迪股份，持股比例由5.06%降至4.94%，累計套現近港幣3.45億元。由於波克夏目前對比亞迪的持股比例已降至5%以下，意味波克夏未來若再有減持行為則無需公開披露。

波克夏在2008年9月首次以每股8港元的價格，認購2.25億股比亞迪港股，拉開了入股比亞迪的序幕。而自2022年8月31日波克夏首次披露減持比亞迪以來，其持比亞迪港股的倉位從2.25億股降至5,420萬股，即已賣出其75.9%持股。巴菲特和芒格持有比亞迪長達14年之久，但拋售至5%以下卻只用了不到兩年時間。

巴菲特最近一次減持比亞迪股份的時間，正值中共二十屆三中全會召開時，此次會議於本月15日至18日在北京召開。

按香港《證券及期貨條例》規定，如果上市公司主要股東持股量的百分比數字上升或下降沒有跨越整數百分比，可不必申報並作出披露。因此很難追溯巴菲特首次減持的具體時間點。自2022年8月31日以來，波克夏有披露減持比亞迪共16次，均發生在跨越整數百分比之時。

對於波克夏減持原因，巴菲特曾以福特汽車為例來證明汽車行業的殘酷，芒格在2021年也表達對電動車個股過度炒作的擔憂。不過，外界普遍認為，波克夏的減持與逢高賣出的獲利動機有關。

自2022年6月30日至今，比亞迪港股股價由自每股309.7港元累計下滑20.83%，至2024年7月22日收市報每股246港元。

比亞迪2023年年報指出，比亞迪港股持股在5%以上的大股東當時除了波克夏，還有貝萊德（BlackRock, Inc.），後者彼時持港股7,321萬股，持股比例為6.67%。據港交所最新權益披露，截至2024年7月2日，貝萊德持股降至7,008萬股，持股比例降至6.38%。

另，據比亞迪財報，2023年比亞迪營業收入達人民幣6,023.15億元，年增42.04%；實現淨利潤人民幣300.41億元，年增80.72%。在銷量方面，比亞迪2023年銷售新能源汽車超過300萬輛，年增61.9%，成為首家年銷量突破300萬輛的新能源車企。