快訊

代打上陣！美聯社：賀錦麗已獲夠多代表票 民主黨最晚8月7日提名

凱米颱風來了！基北北桃明是否放颱風假？北市：今晚8點宣布

不信教的猶太人修復巴黎聖母院 美國木匠：就像一場夢

中共三中全會期間巴菲特再減持比亞迪 持股已不足5%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏16日再度減持比亞迪股份，持股比例由5.06%降至4.94%，已降至5%以下。（路透）
「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏16日再度減持比亞迪股份，持股比例由5.06%降至4.94%，已降至5%以下。（路透）

中共二十屆三中全會一結束就傳出「股神」巴菲特再度減持比亞迪股份的消息。根據港交所22日發布文件顯示，巴菲特旗下投資公司波克夏16日再度減持比亞迪股份，持股比例由5.06%降至4.94%，累計套現近港幣3.45億元。由於波克夏目前對比亞迪的持股比例已降至5%以下，意味波克夏未來若再有減持行為則無需公開披露。

波克夏在2008年9月首次以每股8港元的價格，認購2.25億股比亞迪港股，拉開了入股比亞迪的序幕。而自2022年8月31日波克夏首次披露減持比亞迪以來，其持比亞迪港股的倉位從2.25億股降至5,420萬股，即已賣出其75.9%持股。巴菲特和芒格持有比亞迪長達14年之久，但拋售至5%以下卻只用了不到兩年時間。

巴菲特最近一次減持比亞迪股份的時間，正值中共二十屆三中全會召開時，此次會議於本月15日至18日在北京召開。

按香港《證券及期貨條例》規定，如果上市公司主要股東持股量的百分比數字上升或下降沒有跨越整數百分比，可不必申報並作出披露。因此很難追溯巴菲特首次減持的具體時間點。自2022年8月31日以來，波克夏有披露減持比亞迪共16次，均發生在跨越整數百分比之時。

對於波克夏減持原因，巴菲特曾以福特汽車為例來證明汽車行業的殘酷，芒格在2021年也表達對電動車個股過度炒作的擔憂。不過，外界普遍認為，波克夏的減持與逢高賣出的獲利動機有關。

自2022年6月30日至今，比亞迪港股股價由自每股309.7港元累計下滑20.83%，至2024年7月22日收市報每股246港元。

比亞迪2023年年報指出，比亞迪港股持股在5%以上的大股東當時除了波克夏，還有貝萊德（BlackRock, Inc.），後者彼時持港股7,321萬股，持股比例為6.67%。據港交所最新權益披露，截至2024年7月2日，貝萊德持股降至7,008萬股，持股比例降至6.38%。

另，據比亞迪財報，2023年比亞迪營業收入達人民幣6,023.15億元，年增42.04%；實現淨利潤人民幣300.41億元，年增80.72%。在銷量方面，比亞迪2023年銷售新能源汽車超過300萬輛，年增61.9%，成為首家年銷量突破300萬輛的新能源車企。

巴菲特 波克夏 港股

延伸閱讀

廣華、倉佑 出貨看旺

台生訪比亞迪 一探新能源車趨勢

iPhone 16系列將登場 美銀點名鴻海、立訊等4供應鏈將大放異彩

比亞迪泰國工廠啟動 熱銷車款下訂後一個月才能取車

相關新聞

中菲仁愛礁運補 達臨時協議

中菲南海衝突出現緩和契機，在菲律賓聲明與中方就仁愛礁駐紮軍艦運補達成臨時性安排後，大陸外交部昨天也發布，雙方同意共同管控...

三中後首個美商訪陸團 除美光、波音、蘋果還有誰？

央視旗下公眾號「玉淵潭天」22日晚間發布消息指出，中共二十屆三中全會結束後，一群美企高管隨即組團訪中，並於22日下午現身...

中共三中全會期間巴菲特再減持比亞迪 持股已不足5%

中共二十屆三中全會一結束就傳出「股神」巴菲特再度減持比亞迪股份的消息。根據港交所22日發布文件顯示，巴菲特旗下投資公司波...

環球時報：巴勒斯坦內部二次和解談判在北京舉行

外界關注巴勒斯坦斯坦內部談判在北京舉行的訊息，環球時報引述黎巴嫩「廣場電視台」等中東地區多家媒體報導指出，巴勒斯坦各派別...

王毅會美商：任何改變中國制度和道路的企圖都是徒勞的

中共二十屆三中全會甫於上周落幕，大陸外長王毅22日就在北京會見到訪的美中貿易全國委員會董事會代表團。王毅稱，任何改變中國...

外國人在中國遇襲 偶發事件或義和團魅影蠢動？

今年6月間，中國大陸接連發生襲擊外籍人士事件，其中6月24日在日僑聚居的江蘇蘇州，一對日本母子在等候校車時被一名男性無故持刀攻擊，校車工作人員胡友平為阻止嫌犯被砍數刀，後經搶救仍傷重不治，大陸外交部發言人毛寧將之稱為「偶發事件」，不過網路輿論風向卻將胡友平批評為阻止行兇者實施「大義之舉」的「漢奸」。 學者指出，民族主義多年來都是中國當局爭取國民支持的手段，不過官方似乎也開始意識到，高漲的民族情緒及蔓延的陰謀論，對經濟的長遠發展是有害的。對此，北京使出了兩手策略

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。