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環球時報：巴勒斯坦內部二次和解談判在北京舉行

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯及其對手法塔組織據報7月在北京舉行二次和解會談。圖為巴勒斯坦支持者舉著其旗幟。（歐新社）
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯及其對手法塔組織據報7月在北京舉行二次和解會談。圖為巴勒斯坦支持者舉著其旗幟。（歐新社）

外界關注巴勒斯坦斯坦內部談判在北京舉行的訊息，環球時報引述黎巴嫩「廣場電視台」等中東地區多家媒體報導指出，巴勒斯坦各派別第二輪和解談判近日正在北京舉行，包括巴勒斯坦民族解放運動（法塔）和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在內的14個巴勒斯坦政治派別的代表參加會談。

近期，法新社報導巴勒斯坦內部派別於20日至21日在北京進行第二輪和解談判，但大陸外交部發言人林劍在記者會上並未正面證實，僅提到，願同各方加強溝通協調，為實現巴勒斯坦內部和解這一目標共同努力。如有消息，中方將適時發布。

法塔中央委員會委員阿扎姆．艾哈邁德向土耳其阿納多盧通訊社表示，法塔將「以開放的心態參加在中國舉行的會議，並認真考慮結束分裂」；哈馬斯政治局成員胡薩姆．巴德蘭則表示，哈馬斯「以積極的精神和愛國責任」接受中方邀請，因為他們「渴望實現民族團結」。

卡達半島電視台評論稱，這彰顯中國的「外交雄心」。還有媒體援引加薩居民呼籲稱，在實現真正的和解前，「請不要讓法塔和哈馬斯（的代表）離開中國」。

巴勒斯坦Fimad媒體機構主任易卜拉欣．馬德霍恩日前表示，此次在北京舉行和解談判，是巴勒斯坦為整頓內部秩序邁出的新一步嘗試。但他並未排除美國會嘗試阻撓並破壞北京在和解問題上的努力，他認為美國對此感到「非常不安」。

巴勒斯坦聖城大學耶路撒冷研究中心主任阿瓦德博士表示，法塔與哈馬斯在北京會晤「意義重大」，因為和解需要繼續制定切實可行的方案，而中國可能為巴勒斯坦各派提供一個框架，「使各方觀點更加靠近」。

阿瓦德進一步指出，以色列不願與法塔或哈馬斯達成任何和解，而巴勒斯坦的持續分裂只會「帶來失敗和孤立，使敵人受益」。

此前，法塔和哈馬斯曾於4月在北京磋商，當時就推進巴內部和解進行對話，但並未取得實質成果。

北京 巴勒斯坦

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