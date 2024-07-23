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王毅會美商：任何改變中國制度和道路的企圖都是徒勞的

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美中貿易全國委員會董事會代表團是中共二十屆三中全會後，首個訪問中國的美國工商界代表團。（圖／取自大陸外交部官網）
美中貿易全國委員會董事會代表團是中共二十屆三中全會後，首個訪問中國的美國工商界代表團。（圖／取自大陸外交部官網）

中共二十屆三中全會甫於上周落幕，大陸外長王毅22日就在北京會見到訪的美中貿易全國委員會董事會代表團。王毅稱，任何改變中國社會制度和發展道路的企圖都是徒勞的。他強調，中方力爭中美關係穩下來、好起來、向前走。同時，中方也有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。

根據大陸外交部官網新聞稿，在集體會見時，王毅說，中國共產黨二十屆三中全會剛剛成功召開，美中貿易全國委員會是全會後首個來訪的美國工商界代表團。

他告訴美商代表，縱觀中國發展歷程，中國大踏步趕上時代，靠的是改革開放。中共十八大以來，中國成功實現第一個百年目標，靠的也是改革開放。現在開創中國式現代化建設新局面，奮進第二個百年目標，仍然要靠改革開放。

王毅指出，全會通過的《決定》2萬多字，覆蓋推進中國式現代化方方面面，是進一步全面深化改革的全景圖。《決定》提出300多項重要改革任務，明確2029年中華人民共和國建國80周年時全部實現，將為中國式現代化提供堅實保障。

王毅稱，三中全會《決定》指出中國的改革開放是有原則、有方向的，總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。

他強調，「任何改變中國社會制度和發展道路的企圖都是徒勞的。我們走的是中國人民選擇的人間正道，既不照搬外國模式，也不輸出中國模式，願在平等和相互尊重基礎上同世界各國加強交流交融，在實現世界現代化道路上攜手同行。」

王毅指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。中美兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運。中方對美政策一以貫之，保持穩定性和連續性，始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理對美事務，致力於同美方加強對話、管控分歧、拓展合作，力爭中美關係穩下來、好起來、向前走。

他表示，同時，中方也有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。希望美國工商界繼續與中國攜手前行，不僅實現自身更大發展，也為推動中美關係發展和兩國人民友好作出新的貢獻。

王毅告訴到訪的美中貿易全國委員會董事會代表團，任何改變中國社會制度和發展道路的企圖都是徒勞的。（圖／取自大陸外交部官網）
王毅告訴到訪的美中貿易全國委員會董事會代表團，任何改變中國社會制度和發展道路的企圖都是徒勞的。（圖／取自大陸外交部官網）
中共中央政治局委員、外交部長王毅22日在北京集體會見美中貿易全國委員會董事會代表團。（圖／取自大陸外交部官網）
中共中央政治局委員、外交部長王毅22日在北京集體會見美中貿易全國委員會董事會代表團。（圖／取自大陸外交部官網）

成功 王毅

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