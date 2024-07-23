曾參與對台軍售 北京取消制裁美國衛訊

大陸外交部昨宣布，鑒於「情形發生變化」，決定取消對美國衛訊公司（Viasat）的反制措施，但未說明原因。Viasat此前因為參與美國對台軍售「迅安系統作業維持」，於一月七日遭中方制裁。

中央社報導，這是大陸首度公開宣布對軍售台灣的公司取消制裁。Viasat是美國衛星通訊巨頭之一，在國防領域也著墨很深，此前對台出售在戰場上提供電子情資的多功能戰術無線電系統MIDS-LVT。

澎湃新聞報導，大陸外交部昨記者會，鳳凰衛視記者提問：有消息稱，此前受中方制裁的美國衛訊公司正尋求與中方有關企業商業合作，中方有何評論？

大陸外交部發言人毛寧回應，中方依據「反外國制裁法」等相關法律，鑒於採取反制措施所依據的情形發生變化，決定取消對衛訊公司的反制措施。不過，毛寧並未進一步說明取消制裁的原因。有大陸網友在社交平台解讀稱，Viasat應已承諾不軍售台灣。