賴清德提建立國家認同 國台辦：暴露台獨立場

中央社／ 台北22日電

身兼民進黨主席的總統賴清德昨天出席民進黨全代會，提出「建立台灣主體性的國家認同」，表示台灣人有權利打造自己的國家：「民主台灣」。中國大陸國台辦今晚批評賴清德再次暴露台獨立場。

據新華社，國台辦發言人陳斌華22日晚上答記者問稱，賴清德公然鼓噪建立所謂「台灣主體性的國家認同」，再次暴露了其頑固堅持台獨立場、實施台獨分裂活動的本來面目。

他重提舊調稱，台灣是中國的一部分。雖然兩岸尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分割也決不允許分割。台灣從來就不是一個國家，也不可能成為一個國家。

陳斌華還稱，民進黨罔顧歷史、罔顧事實、罔顧民意，頑固堅持台獨分裂立場，拒不接受一個中國原則，推行「去中國化」、「漸進台獨」，欺騙台灣民眾，煽動仇視大陸，阻撓破壞兩岸交流合作和融合發展，導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，損害兩岸同胞利益。

他最後稱，兩岸同胞要團結起來，堅決反對賴清德和民進黨當局的台獨挑釁行徑，推動兩岸交流合作，積極參與到「推進祖國和平統一的正義事業」中來。

賴清德21日在民進黨全代會提出3大重要目標，第一，建立台灣主體性的國家認同；第二，深化民主憲政體制；第三，保障自由人權。

賴清德在「建立台灣主體性的國家認同」提到，現在的責任是團結人民，反併吞，確保國家主權。要盡全力讓全國人民認識台灣自己的歷史文化，建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同，凝聚每一份力量，讓國家認同不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結人民的力量。

台獨 民進黨 賴清德

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