中菲仁愛礁運補 達臨時協議

中菲南海衝突出現緩和契機，在菲律賓聲明與中方就仁愛礁駐紮軍艦運補達成臨時性安排後，大陸外交部昨天也發布，雙方同意共同管控海上分歧，推動南海局勢降溫。不過，雙方仍就運補是否「事先通報」各執一詞。

據菲律賓外交部聲明，針對駐紮仁愛礁的馬德雷山號日常必需品補給和輪換任務，已與中方達成臨時性安排。相關協議是七月二日中菲在馬尼拉舉行南海問題雙邊磋商機制第九次會議期間達成。

大陸外交部昨發布，基於三點原則，中方近來持續同菲方就管控仁愛礁局勢進行磋商，並於日前就運補人道生活物資達成臨時性安排。三點原則包括：一是中方仍將要求菲方拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀；二是在菲拖走軍艦前，如需提供生活物資補給，在事先向中方通報並經現場核查後，允許菲方運補，中方將全過程監控；三是如果菲方運送大量建材上艦，試圖建造固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻。

大陸外交部並強調，仁愛礁是大陸南沙群島的一部分，大陸對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，菲律賓派軍艦在仁愛礁長期「坐灘」侵犯大陸主權，違反南海各方行為宣言。大陸外交部發言人毛寧昨稱，達成臨時性安排體現中方善意，希望菲方信守承諾，與中方相向而行，共同管控好海上局勢。

然而，美聯社引述菲律賓官員指出，雙方談判的最大難點是菲方得在運送補給前通報中方，並讓中方查驗，菲律賓拒絕了中方的要求。菲官員稱，這些要求沒有出現在最後的協議中。

中菲長期在南海角力，菲律賓透過在仁愛礁擱淺的馬德雷山號登陸艦宣示主權。雙方上月爆發近年最嚴重衝突，菲方指控中方造成八名菲國軍人受傷，中方反批菲方運補船非法闖入及危險靠近中方船隻。