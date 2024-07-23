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陸港轉運俄軍用物資 大減

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

美國商務部早前未披露的數據顯示，今年通過中國大陸和香港運輸以助推俄羅斯戰爭的半導體和其他受限制貨物減少了五分之一，但香港仍然是全球規避制裁的熱門地區。

路透引述美國商務部一名不具名官員說，1至5月期間，通過香港轉運的通用高優先級清單（CHPL）物品，包括微電子在內的先進部件，下滑了28%。這些物品被美國和歐盟視為可能用於俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

官員指出，在同一時期，這些物品通過中國大陸的轉運下降了19%。

美國政府將香港和大陸視為俄羅斯為其軍事採購材料，包括半導體和無人機零部件的重要全球轉運點。

這名官員表示：「我認為至少有理由樂觀地認為，我們已經能夠放緩部分貿易的速度。」但他補充說：「中國仍然是我們最關心的問題。」

美國及其盟國指責中國大陸支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭，部分原因是中國向俄羅斯出口可用於製造武器的零部件和設備。

美國國務院和財政部對世界各地涉嫌與俄羅斯軍方有商業聯繫的實體實施多輪制裁，其中包括一直在向俄羅斯轉移半導體的香港空殼公司。

上述美國商務部官員進一步說明，非法流動的減少是多種因素的結果，包括美國當局的積極執法，以及與產品轉運公司的接觸。

美國6月12日曾大幅擴大對俄羅斯的制裁範圍，包括向俄羅斯出售半導體的中國公司，以此削弱俄羅斯的軍事機器。美國商務部也正在應對向俄羅斯轉移半導體的香港空殼公司，這些措施將影響俄羅斯近1億美元的高優先級項目，包括晶片。

俄羅斯 美國 香港

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