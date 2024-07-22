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國台辦批賴清德全代會致詞：暴露頑固台獨立場

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華22日就總統賴清德在民進黨全代會上的發言做出回應。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華22日就總統賴清德在民進黨全代會上的發言做出回應。記者陳政錄／攝影

身兼民進黨主席的賴清德總統日前在民進黨全代會上，以閩南語致詞，提到要建立台灣主體性的國家認同等，大陸國台辦發言人陳斌華22日表示，賴清德公然鼓譟建立所謂「台灣主體性的國家認同」，再次暴露了其頑固堅持「台獨」立場、實施「台獨」分裂活動的本來面目。

大陸國台辦22日深夜發布發言人答記者問，就賴清德在民進黨全代會上的發言，陳斌華做出上述表示。

陳斌華還重申，「台灣是中國的一部分。雖然兩岸尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分割也絕不允許分割。台灣從來就不是一個國家，也不可能成為一個國家」。

他說，「兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，有共同的血統、共同的文化、共同的歷史。中華民族在漫長歷史中，共同建構了包括寶島台灣在內的祖國疆域，共同書寫了中國歷史，共同創造了中華文化，共同培育了民族精神。兩岸同胞從來都是一家人」。

陳斌華表示，民進黨罔顧歷史、罔顧事實、罔顧民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不接受「一個中國原則」，推行「去中國化」、「漸進台獨」，欺騙台灣民眾，煽動仇視大陸，阻撓破壞兩岸交流合作與融合發展，導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，損害兩岸同胞利益。

陳斌華還稱，兩岸同胞要團結起來，充分認清「台獨」分裂勢力及其活的本質和危害，從民族大義、台灣前途和同胞福祉出發，堅決反對賴清德和民進黨當局的「台獨」挑釁行徑，推動兩岸交流合作，積極參與推廣祖國和平統一的正義事業中來，共創中華民族偉大復興的美好未來。

台獨 民進黨 陳斌華

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