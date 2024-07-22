中共三中全會閉幕 宋濤見劉兆玄：為台胞提供更多機遇

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄今天晚上於昆山會晤中國大陸國台辦主任宋濤。宋濤表示，中共20屆三中全會通過了「決定」，將為台灣同胞在大陸發展提供更多機遇。

前行政院長劉兆玄以兩岸企業家峰會台灣方面理事長身分參加「2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會」，他22日晚上在昆山會晤宋濤。

宋濤率先進入會場，等待劉兆玄一行人前來；在劉兆玄步入會客廳後，雙方握手致意。

宋濤表示，中共20屆三中全會於上週閉幕，會議審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定」，這個「決定」為中國式現代化提供了一個動力，「也為台胞在祖國大陸發展，提供了更多機遇」。

他說，中共中央台辦、國務院台辦將落實20屆三中全會精神和中共總書記習近平的指示，將持續地為增進台胞福祉來完善制定政策，「助力台灣同胞更好地融入大陸，實現更好的發展」。

宋濤提到，「當前台海形勢複雜嚴峻，根源就是民進黨當局」、「台獨，我們絕不容忍、絕不姑息」，希望兩岸企業家峰會以民族大義為優先、以台灣同胞福祉為重，「堅定兩岸同屬一個中國的歷史、堅決反對台獨」。

他說，希望兩岸同胞一起推動兩岸關係和平發展，吸引更多台胞台企到大陸來發展，也吸引更多台灣青年到大陸來實習創業就業。

劉兆玄回應，這次在「2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會」開幕式上也有對年輕人勉勵，年輕人應該敢做、敢為，兩岸青年企業家可以攜手推進產業發展，或是抓緊以「新質生產力」為核心的經濟，敢於創業、找到自己的機遇。

劉兆玄表示，這次峰會舉辦氛圍良好，兩岸企業家峰會將持續地往這個方向前進為兩岸搭橋，為企業家解決問題，也為兩岸和平發展貢獻一點力量。