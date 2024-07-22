快訊

影／漢光夜間演訓「A到了」！雲豹裝甲車擦撞民車 幸無人受傷

輝達和台積電ADR帶頭衝...科技股回神 美股早盤揚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共三中全會閉幕 宋濤見劉兆玄：為台胞提供更多機遇

中央社／ 昆山22日電
大陸國台辦主任宋濤(右)22日晚間在昆山會見台灣前行政院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄。聯合報系記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦主任宋濤(右)22日晚間在昆山會見台灣前行政院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄。聯合報系記者陳宥菘／攝影

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄今天晚上於昆山會晤中國大陸國台辦主任宋濤。宋濤表示，中共20屆三中全會通過了「決定」，將為台灣同胞在大陸發展提供更多機遇。

前行政院長劉兆玄以兩岸企業家峰會台灣方面理事長身分參加「2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會」，他22日晚上在昆山會晤宋濤。

宋濤率先進入會場，等待劉兆玄一行人前來；在劉兆玄步入會客廳後，雙方握手致意。

宋濤表示，中共20屆三中全會於上週閉幕，會議審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定」，這個「決定」為中國式現代化提供了一個動力，「也為台胞在祖國大陸發展，提供了更多機遇」。

他說，中共中央台辦、國務院台辦將落實20屆三中全會精神和中共總書記習近平的指示，將持續地為增進台胞福祉來完善制定政策，「助力台灣同胞更好地融入大陸，實現更好的發展」。

宋濤提到，「當前台海形勢複雜嚴峻，根源就是民進黨當局」、「台獨，我們絕不容忍、絕不姑息」，希望兩岸企業家峰會以民族大義為優先、以台灣同胞福祉為重，「堅定兩岸同屬一個中國的歷史、堅決反對台獨」。

他說，希望兩岸同胞一起推動兩岸關係和平發展，吸引更多台胞台企到大陸來發展，也吸引更多台灣青年到大陸來實習創業就業。

劉兆玄回應，這次在「2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會」開幕式上也有對年輕人勉勵，年輕人應該敢做、敢為，兩岸青年企業家可以攜手推進產業發展，或是抓緊以「新質生產力」為核心的經濟，敢於創業、找到自己的機遇。

劉兆玄表示，這次峰會舉辦氛圍良好，兩岸企業家峰會將持續地往這個方向前進為兩岸搭橋，為企業家解決問題，也為兩岸和平發展貢獻一點力量。

劉兆玄 台商 宋濤 青年

延伸閱讀

三中全會後 北京辦台胞座談會：攜手「中國式現代化」

台企聯：與陸在AI等可強強合作

劉兆玄：全球產業巨變 兩岸需合作

卸任台大校長後新工作 管中閔自爆：出任中華教育文化基金會董事

相關新聞

拜登突宣布退選 大陸外交部這樣回應

對於美國總統拜登宣布退出總統競選，並支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人，大陸外交部發言人毛寧周一下午在例行記者會被問及...

國台辦批賴清德全代會致詞：暴露頑固台獨立場

身兼民進黨主席的賴清德總統日前在民進黨全代會上，以閩南語致詞，提到要建立台灣主體性的國家認同等，大陸國台辦發言人陳斌華2...

中共三中全會閉幕 宋濤見劉兆玄：為台胞提供更多機遇

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄今天晚上於昆山會晤中國大陸國台辦主任宋濤。宋濤表示，中共20屆三中全會通過了「決定」，...

宋濤會劉兆玄：三中全會為台胞在陸發展提供更多機遇

中共廿屆三中全會上周落幕，大陸國台辦主任宋濤22日晚間在昆山會見台灣前行政院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄時表示...

三中全會後 大陸即將有財稅和房地產政策推出

21日公布的中共廿屆三中全會《決定》中涉及財稅及房地產細節，提及改革房地產開發融資方式及商品房預售制度、完善促進資本市場...

尋求停火之道？烏克蘭外長23日將訪問大陸

大陸外交部發言人毛寧22日下午在例行記者會上宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，烏克蘭外長庫列巴將於7月23日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。