快訊

拜登退選後首次公開露面 賀錦麗今將於白宮發表談話

凱米颱風侵擾台灣 大稻埕24日「300秒煙火秀」確定取消

中颱凱米逼近 氣象署暫定晚間11時30分發布海警

財政壓力與人口老化 中國首度彈性放寬法定退休年齡

中央社／ 香港22日綜合外電報導

為減輕退休金預算飆升的沉重壓力，加上許多省份面臨財政赤字問題，中國當局將逐步延後法定退休年齡。中國現行法定退休年齡為50歲至60歲，是全球最低的國家之一。

路透社報導，中國人的預期壽命從1960年的大約44歲，上升到2021年的78歲。這個數字已超越美國，並預計在2050年上升至超過80歲，因此這項政策改革可謂迫在眉睫。

北京當局21日發布重要文件，宣布應對出生率下滑和人口老化的政策。自2022年開始，中國人口總數已連續2年出現負成長。

當局表示，「將根據自願、彈性原則，以謹慎、有序的方式推動改革，逐步提高法定退休年齡」，公告的改革計畫預計在2029年完成。

目前中國男性職工的法定退休年齡為60歲，較大部分已開發國家提早5至6歲；從事白領工作的女性退休年齡為55歲，女性工人則為50歲。

在過去2年裡，中國官方也曾宣布計劃延後法定退休年齡，但這將是首次允許勞工自行決定是否要繼續工作。

中國國家衛生當局預計，到2035年，60歲（含）以上人口將從2.8億增加至超過4億，相當於目前英國與美國人口的總和。

美國

延伸閱讀

勞資得協商延退年齡 不得降低給付

美食-KY、八方雲集複製成功經驗 擴大美國市場布局

三中全會後 大陸即將有財稅和房地產政策推出

生寶寶可月領3萬元？陳時中：初步構想尚未定案

相關新聞

拜登突宣布退選 大陸外交部這樣回應

對於美國總統拜登宣布退出總統競選，並支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人，大陸外交部發言人毛寧周一下午在例行記者會被問及...

宋濤會劉兆玄：三中全會為台胞在陸發展提供更多機遇

中共廿屆三中全會上周落幕，大陸國台辦主任宋濤22日晚間在昆山會見台灣前行政院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄時表示...

三中全會後 大陸即將有財稅和房地產政策推出

21日公布的中共廿屆三中全會《決定》中涉及財稅及房地產細節，提及改革房地產開發融資方式及商品房預售制度、完善促進資本市場...

尋求停火之道？烏克蘭外長23日將訪問大陸

大陸外交部發言人毛寧22日下午在例行記者會上宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，烏克蘭外長庫列巴將於7月23日...

金廈泳渡兩岸官員不同框 海基會：尊重主辦方安排

據媒體報導，昨日海基會副董事長兼秘書長羅文嘉與中國大陸官員均出席金廈泳渡開幕典禮，但到場時間不同，致雙方「同場卻不同框」...

外媒：武昌造船廠一艘039型潛艦恐發生事故

由湖北武昌造船廠建造的中共解放軍常規動力039型宋級潛艦，遭外媒披露出現「異常活動」，案由為衛星照片顯示該艦「突然消失」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。