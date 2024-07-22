財政壓力與人口老化 中國首度彈性放寬法定退休年齡

為減輕退休金預算飆升的沉重壓力，加上許多省份面臨財政赤字問題，中國當局將逐步延後法定退休年齡。中國現行法定退休年齡為50歲至60歲，是全球最低的國家之一。

路透社報導，中國人的預期壽命從1960年的大約44歲，上升到2021年的78歲。這個數字已超越美國，並預計在2050年上升至超過80歲，因此這項政策改革可謂迫在眉睫。

北京當局21日發布重要文件，宣布應對出生率下滑和人口老化的政策。自2022年開始，中國人口總數已連續2年出現負成長。

當局表示，「將根據自願、彈性原則，以謹慎、有序的方式推動改革，逐步提高法定退休年齡」，公告的改革計畫預計在2029年完成。

目前中國男性職工的法定退休年齡為60歲，較大部分已開發國家提早5至6歲；從事白領工作的女性退休年齡為55歲，女性工人則為50歲。

在過去2年裡，中國官方也曾宣布計劃延後法定退休年齡，但這將是首次允許勞工自行決定是否要繼續工作。

中國國家衛生當局預計，到2035年，60歲（含）以上人口將從2.8億增加至超過4億，相當於目前英國與美國人口的總和。