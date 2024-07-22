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宋濤會劉兆玄：三中全會為台胞在陸發展提供更多機遇

聯合報／ 特派記者陳宥菘／昆山即時報導
大陸國台辦主任宋濤(右)22日晚間在昆山會見台灣前行政院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦主任宋濤(右)22日晚間在昆山會見台灣前行政院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄。記者陳宥菘／攝影

中共廿屆三中全會上周落幕，大陸國台辦主任宋濤22日晚間在昆山會見台灣前行政院長、兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄時表示，三中全會的「決定」為中國式現代化建設提供了動力和制度保障，同時為台胞在大陸發展提供更多機遇；國台辦將貫徹落實三中全會精神，持續為增進台胞福祉來完善制定政策舉措。

宋濤22日晚間在江蘇昆山會見劉兆玄，這是兩人今年4月22日在江蘇常州見面後，三個月內第二度見面。劉兆玄此次到訪大陸是為參與2024兩岸青年企業家菁英峰會暨兩岸青年實習就業創業研討會開幕式及相關活動。

宋濤在會晤時表示，中共上周舉辦的三中全會，是在新時代新征程上一次具有十分重大意義的全會。會議審議通過「中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定」，有三百多項的措施，為中國式現代化建設提供了動力與制度保障，同時也為台胞在大陸發展提供更多的機遇，也開闢了更寬廣的空間。

宋濤表示，國台辦將貫徹落實二十屆三中全會的精神，和中共總書記習近平的批示和指示，持續為增進台胞福祉來完善制定政策舉措，「助力台灣同胞能更好地融入大陸，實現更好的發展」。

宋濤指出，當前台海形勢還是複雜嚴峻，根源就是民進黨當局搞台獨分裂，「我們絕不容忍也不姑息」，所以希望兩岸企業家峰會能夠「以民族大義為先、以台灣同胞福祉為重，堅定兩岸同屬一個中國的立場，堅定反對台獨」。他並表示，希望兩岸同胞一起推動兩岸關係和平發展，讓更多台胞、台企到大陸來發展，吸引更多的台灣青年到大陸實習就業創業。

劉兆玄在會面時說，即時局勢困難重重，大陸仍然堅持深化改革，而且不管國際面臨多少壓力，仍堅持更大的對外開放。在這樣的大環境之下，兩岸青年企業家要能攜手共進，接下產業企業未來發展的擔子，並為新質生產力貢獻自己的經驗，尋找自己的機遇。

劉兆玄說，感受到此次峰會氛圍得順利與充實，「成果非常好」，他認為今後可以持續朝這個方向為兩岸搭橋，為企業家解決問題，也為兩岸的和平發展貢獻力量。

劉兆玄 宋濤 青年

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