中國取消制裁美國衛訊公司 此前參與對台軍售
中國外交部今天宣布，鑒於「情形發生變化」，決定取消對美國衛訊公司（Viasat）的反制措施，但未說明原因。Viasat此前因為參與美國對台軍售「迅安系統作業維持」，1月7日遭中方制裁。
這是中國首度公開宣布對軍售台灣的公司取消制裁。至截稿，Viasat沒有對此作出說明。
Viasat是美國衛星通訊巨頭之一，在國防領域也著墨很深，此前對台出售在戰場上提供電子情資的多功能戰術無線電系統MIDS-LVT。
據澎湃新聞，中國外交部22日下午舉行例行記者會，鳳凰衛視記者提問：近期有消息稱，此前受到中方制裁的美國衛訊公司「正尋求與中方有關企業開展商業合作」。發言人有何評論？
中國外交部發言人毛寧表示，中方依據「反外國制裁法」等相關法律，「鑒於採取反制措施所依據的情形發生變化」，決定取消對衛訊公司的反制措施。
由於毛寧並未進一步說明取消制裁的原因，一些中國網友在社交媒體解讀稱，Viasat應已承諾不軍售台灣。
美國國防安全合作署（DSCA）去年12月16日宣布對台軍售「迅安系統作業維持」，包括裝備、訓練、技術支援等內容，總價值約3億美元。
國防部表示，此案將可維持國軍聯戰指管系統效能，以利掌握共同作戰圖像（COP）以提高戰場覺知，有效遂行防衛作戰任務。
對此，中國外交部1月7日宣布，根據中國「反外國制裁法」，對Viasat等5家美國軍工企業實施制裁。制裁措施包括凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動。
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