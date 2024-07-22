賀錦麗曾批評中國脅迫鄰國 對中立場待觀察

美國總統拜登退出大選支持副手賀錦麗接棒，美媒整理她曾提到中國領導人習近平在印太地區是一個重要的角色、也曾批評中國脅迫和恐嚇鄰國；外界雖然認為她可能會延續拜登的外交政策，但未來如何陳述對中政策仍有待觀察。

拜登6月在辯論會表現不佳備受批評，歷經同黨民主黨人士數週以來持續施壓，今天宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨總統候選人。賀錦麗也表示將「爭取並贏得」提名。

美國之音今天報導，與同樣曾經擔任副總統的拜登不同，賀錦麗剛擔任副總統時可謂是外交政策新手。

根據白宮網站，賀錦麗在任職副總統期間訪問19個國家並與150多位外國領導人會面。其中與中國國家主席習近平僅在2022年曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會上會晤。

她當時與習近平舉行了簡短的會談。她強調美中之間「必須保持溝通管道的暢通，以便負責任地管理我們兩國之間的競爭」。

美國之音簡要整理賀錦麗近年來關於中國議題所發表過的一些言論。

美中關係方面，2023年9月，賀錦麗前往印尼首都雅加達參加東協峰會，會後她受訪表示，美國的政策不是要與中國脫鉤，而是要去風險，是要理解局勢。

她提到，美國不是要撤出中國市場，而是要確保正在保護美國的利益，確保美國在制定規則方面是領導者，而不是遵循其他國家的規則。

賀錦麗也說，當處於任何形式的競爭中時，都會有緊張局勢。但這並不意味著美國在尋求衝突。

另2023年舊金山APEC峰會前，關於習近平即將出席議題，賀錦麗認為，習近平在這個地區（印太）絕對是一個重要的角色，如果他訪問美國，肯定會有成效。

此外賀錦麗也曾對兩岸議題發表看法，2022年9月，她與韓國總統尹錫悅會晤中重申美國將繼續支持台灣，反對任何試圖改變現狀的單方面行動。

另同年9月訪問日本期間，她在日本橫須賀海軍基地的美國霍華德號驅逐艦上發表演說，指中國展現其軍事和經濟實力，來脅迫和恐嚇其鄰國。在東海和南海目睹了令人不安的行為，在台灣海峽也發生了挑釁行為。

報導指出，賀錦麗很可能將延續拜登政府的外交政策，但未來將如何陳述對中政策還有待觀察。