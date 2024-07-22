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尋求停火之道？烏克蘭外長23日將訪問大陸

聯合報／ 大陸中心／即時報導
烏克蘭外長庫列巴將於7月23日至26日訪問中國大陸，圖為今年2月17日，大陸外長王毅在出席慕尼黑安全會議期間與庫列巴會面。（新華社）
烏克蘭外長庫列巴將於7月23日至26日訪問中國大陸，圖為今年2月17日，大陸外長王毅在出席慕尼黑安全會議期間與庫列巴會面。（新華社）

大陸外交部發言人毛寧22日下午在例行記者會上宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，烏克蘭外長庫列巴將於7月23日至26日訪問中國大陸。

北約峰會本月10日在華盛頓發表的聯合宣言，曾指責中國是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」，呼籲中國立即停止提供俄國戰爭物資與政治支持。

北約秘書長史托騰柏格當時在記者會上表示，「北約峰會給中國的訊息非常強烈且明確，我們清楚界定中國在支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的責任」。史托騰柏格6月曾指出，中國支援俄羅斯侵略烏克蘭，並應為此付出代價。

不過，中國大陸一直展現斡旋俄烏戰爭的企圖。針對俄烏戰爭，大陸國家主席習近平本月8日在北京會見匈牙利總理奧班時表示，早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方利益。

習近平提出，當前的重點是遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，盡快推動局勢降溫。國際社會要為雙方恢復直接對話談判創造條件、提供助力。只有所有大國都發揮正能量而不是負能量，這場衝突才能盡早出現停火曙光。

習近平稱，中方一直在以自己的方式積極勸和促談，鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力。

俄烏戰爭 俄羅斯 北約

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