金廈泳渡兩岸官員不同框 海基會：尊重主辦方安排

據媒體報導，昨日海基會副董事長兼秘書長羅文嘉與中國大陸官員均出席金廈泳渡開幕典禮，但到場時間不同，致雙方「同場卻不同框」，引發聯想。海基會針對此事回應，表示尊重主辦單位的安排。

羅文嘉昨天在金廈泳渡開幕典禮致詞時向對岸釋出善意，表示小金門到廈門的距離不過6公里，兩岸距離這麼短，和平距離不應該那麼遠。

不過據媒體報導，出席同場活動的兩岸官員，完全零互動，引發聯想。

據媒體報導現場情況，昨天中國福建省體育局局長葉得盛及廈門市體育局局長阮敦梁等8人，在聽完金門縣副縣長李文良致詞後，即搭船返回廈門。當時，羅文嘉與綜合處處長洪浦釗等一行人剛抵達會場，雙方人馬完全沒有交流。

海基會針對此事並無過多回應，僅向中央社記者表示，尊重主辦單位的安排。

兩岸關係動向備受矚目之際，海基會20日正式派員進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」。

羅文嘉當時表示，海基會派員進駐金門，代表政府有百分之百的善意，推動兩岸雙向健康交流，並強調希望善意能得到回應，「如果不斷釋出善意，卻始終得不到回應，時機錯過就可惜了」。