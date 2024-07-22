快訊

美國大選高潮迭起 拜登退選如何影響民主黨？6大QA一次看懂

資安危機+美國大選引市場恐慌 台股重挫…證交所說話了

台積電甜甜價來了？ 法人教戰「3階段布局」：現在就是買進時間點

金廈泳渡兩岸官員不同框 海基會：尊重主辦方安排

中央社／ 台北22日電
海基會副董事長兼祕書長羅文嘉赴金門出席「金廈泳渡」。聯合報系記者蔡家蓁／攝影
海基會副董事長兼祕書長羅文嘉赴金門出席「金廈泳渡」。聯合報系記者蔡家蓁／攝影

據媒體報導，昨日海基會副董事長兼秘書長羅文嘉與中國大陸官員均出席金廈泳渡開幕典禮，但到場時間不同，致雙方「同場卻不同框」，引發聯想。海基會針對此事回應，表示尊重主辦單位的安排。

羅文嘉昨天在金廈泳渡開幕典禮致詞時向對岸釋出善意，表示小金門到廈門的距離不過6公里，兩岸距離這麼短，和平距離不應該那麼遠。

不過據媒體報導，出席同場活動的兩岸官員，完全零互動，引發聯想。

據媒體報導現場情況，昨天中國福建省體育局局長葉得盛及廈門市體育局局長阮敦梁等8人，在聽完金門縣副縣長李文良致詞後，即搭船返回廈門。當時，羅文嘉與綜合處處長洪浦釗等一行人剛抵達會場，雙方人馬完全沒有交流。

海基會針對此事並無過多回應，僅向中央社記者表示，尊重主辦單位的安排。

兩岸關係動向備受矚目之際，海基會20日正式派員進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」。

羅文嘉當時表示，海基會派員進駐金門，代表政府有百分之百的善意，推動兩岸雙向健康交流，並強調希望善意能得到回應，「如果不斷釋出善意，卻始終得不到回應，時機錯過就可惜了」。

海基會 羅文嘉 金門

延伸閱讀

出席金廈泳渡 羅文嘉：兩岸距離這麼短、和平不該那麼遠

影／出席金廈泳渡 羅文嘉：兩岸應雙向交流別單向亂流

推動雙向交流 海基會進駐小三通「金門行政協調中心」

熱烈歡迎陸官員來台 羅文嘉：觀光敲開兩岸交流首塊磚

相關新聞

三中全會後 大陸即將有財稅和房地產政策推出

21日公布的中共廿屆三中全會《決定》中涉及財稅及房地產細節，提及改革房地產開發融資方式及商品房預售制度、完善促進資本市場...

尋求停火之道？烏克蘭外長23日將訪問大陸

大陸外交部發言人毛寧22日下午在例行記者會上宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，烏克蘭外長庫列巴將於7月23日...

外媒：武昌造船廠一艘039型潛艦恐發生事故

由湖北武昌造船廠建造的中共解放軍常規動力039型宋級潛艦，遭外媒披露出現「異常活動」，案由為衛星照片顯示該艦「突然消失」...

金廈泳渡兩岸官員不同框 海基會：尊重主辦方安排

據媒體報導，昨日海基會副董事長兼秘書長羅文嘉與中國大陸官員均出席金廈泳渡開幕典禮，但到場時間不同，致雙方「同場卻不同框」...

反制中國地下警局 加國全面調查 還擬聯手G7盟友

中國在海外廣泛布建秘密警察，近年來日益引發各國關注。外媒指出，加拿大已完成對境內所有中國地下警察局的初步調查，並打算與七...

中國頻頻測試各種無人裝備 「聯合軍演貼緊實戰」

今年以來，解放軍在與其友好國家的聯合軍演中，頻繁測試各種無人裝備，包括：察打一體無人機、「蜂群」攻擊無人機、偵察監視無人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。