外媒：武昌造船廠一艘039型潛艦恐發生事故

由湖北武昌造船廠建造的中共解放軍常規動力039型宋級潛艦，遭外媒披露出現「異常活動」，案由為衛星照片顯示該艦「突然消失」，且造船廠原址突然出現4艘起重駁船，被懷疑是已經發生某種事故。

美國軍事網站《戰區》（The War Zone）18日引述新美國安全中心（CNAS）智庫兼職高級研究員、美國海軍退役潛艇軍官湯姆．舒加特（Tom Shugart）文章，指當周幾天衛星照片顯示，原本停泊在武漢市長江沿岸的武昌造船廠浮動碼頭旁的中共解放軍潛艦「突然消失」。

報導指出，一艘疑似新建的傳統動力潛艦（039型變體）停在新下水艦艦通常進行艤裝位置，「5 月 29 日的一張舊照片沒有顯示任何異常情況」，但在6月13日衛星照片卻看到疑似4艘起重船聚集在「某個東西周圍」，靠近先前潛艦的所在位置。

報導質疑，起重船右側還可看到一條專門吸水面油汙的橘色圍油欄，原本繫留的浮動碼頭也出現了位移。而至7月初，這些活動都已散去，碼頭也回歸正常樣貌，但當初停在該泊位的潛艦並沒有重新回到原本的位置。

舒加特指出，起重船在做什麼並不容易看出來，但4艘起重船突然出現在先前有潛艦停泊的區域周圍，而其圍出的空間約莫是一艘039A型潛艦長度，再加上疑似放置圍油欄，「這狀況是不尋常的」，引發人們揣測可能是「某種事故的跡象」。

報導指出，武昌造船廠事件是否有更多細節浮出水面，有待觀察。目前也不能排除對起重駁船的存在，做出更平常解釋的可能性，但「不管怎樣，上個月武昌造船廠的活動還是很奇怪」。