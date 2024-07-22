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港媒：網傳中國多地查海外遊學團 防推崇西方政制

中央社／ 香港22日電

據報導，中國多地近日發布緊急通知，要求排查中小學生海外研學團的參與情況，目的是預防「潛藏的意識形態風險」，整頓「推崇西式政體、美化西方文明」等內容。

星島日報今天報導，近日網傳發出相關通知的地方有河南、瀋陽、甘肅，其中甘肅臨夏市教育局在其官方微博發出訊息，指當地已上報海外研學排查情況報告，多名學生家長也展示校方所發通知，內容為提醒大家謹慎對待境外研學旅遊等活動。

另一份網傳是河南省教育廳的紅頭文件顯示，為落實教育部的工作要求，當地教育部門和文旅部門合作對中小學生海外研學團進行全面摸底排查，並加強研判和規範管理。

報導表示，該份河南省的通知於7月10日發出，內容還提及，中小學準備展開研學活動的，要將擬定方案上報教育部門審核，並要求校方提醒家長審慎選擇赴境外的研學旅遊、人文交流、英語學習、夏令營等活動。

此外，網傳由瀋陽市教育局發出的緊急通知，要求「加強意識形態風險防控」，加強中小學生海外研學項目的規範管理。

據報導，除了上述地方外，網傳上海、河北、廣西、山西的家長都收到類似排查通知。

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