大陸證實與菲仁愛暗沙就運補人道物資達成臨時安排

中國大陸官方證實，近來持續同菲律賓就管控仁愛暗沙局勢進行磋商，並就運補人道主義生活物資達成臨時性安排。該安排或將暫時緩和中菲在南海島嶼領土主權爭議。

大陸外交部22日官網公布，中國基於三點原則立場，與菲律賓達成臨時性安排。第一點為菲律賓派軍艦在仁愛暗沙長期坐灘侵犯中國主權，違反《南中國海各方行為宣言》。中國大陸仍要求菲國拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀。

第二點為在菲國拖走坐灘軍艦之前，如菲國需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中國願從人道主義出發，在事先向中國通報，並經現場核查後，允許菲國實施運補，中國將全過程予以監控。

第三點為如果菲國運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中國絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻，以維護中國主權和《南中國海各方行為宣言》的嚴肅性。

菲律賓外交部21日公布在一份聲明中稱：「菲律賓和中國就向駐紮在阿雲津礁（即仁愛暗沙）的馬德雷山號提供日常必需品補給和輪換任務的臨時安排達成了協議。」

中國大陸和菲律賓自去年起多次在南中國海就主權爭端發生衝突，其中仁愛暗沙是焦點之一。最近一次衝突發生在6月17日，菲方指責中方在衝突中導致八名菲軍人受傷，其中一名軍人還失去一根手指。中方則指責菲方運補船非法闖入和危險靠近中方船隻，將衝突歸咎於馬尼拉。