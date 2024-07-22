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北京：中菲同意共管海上分歧 推動南海局勢降溫

中央社／ 北京22日電

中國外交部今天表示，近來持續與菲律賓磋商管控仁愛礁（仁愛暗沙）局勢，並於日前就運補人道主義生活物資達成臨時性安排。雙方同意共同管控海上分歧，推動南海局勢降溫。

中國外交部官網凌晨說明了「中菲是否就管控仁愛礁局勢達成諒解？」的問題。外電昨天引述菲律賓外交部指出，菲中雙方本月稍早在雙邊磋商機制（BCM）進行「坦率和具有建設性的討論」後，做出這項決定。

中國外交部發言人表示，基於3點原則立場，中國近來持續與菲國就管控仁愛礁局勢進行磋商，並於日前就運補人道主義生活物資達成臨時性安排。雙方同意共同管控海上分歧，推動南海局勢降溫。

中國外交部發言人同時強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權。

北京先前曾經公布上述3點原則立場，包括：要求菲律賓拖走長期「坐灘」在仁愛礁的軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀；拖走坐灘軍艦前，若需提供生活物資補給，要事先通報中方，中方現場核查並允許後，將全程監控；若菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，「將堅決依法依規予以攔阻」。

一支人數不多的菲國部隊長期以來持續駐紮在該國1999年蓄意擱淺於仁愛礁的老舊登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）上，以宣示馬尼拉對這個區域的主權。 由於北京日益加強聲索南海主權，近幾個月仁愛礁一直是中菲兩國船隻之間的衝突焦點。

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