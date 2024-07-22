中菲就仁愛礁衝突達成臨時性安排 陸同意人道物資運補

中菲南海衝突出現緩和契機。大陸外交部22日零時30分發布新聞稿稱，中方近來持續同菲方就管控仁愛礁局勢進行磋商，並於日前就運補人道主義生活物資達成臨時性安排。雙方同意共同管控海上分歧，推動南海局勢降溫。

美國之音報導， 菲律賓外交部周日（21日）發表聲明，證實菲律賓已與中國就菲律賓向南中國海第二托馬斯淺灘（ Second Thomas Shoal，台灣稱仁愛暗沙，大陸稱仁愛礁）一艘坐灘軍艦運送補給的「臨時安排達成諒解」。

但菲律賓外交部並未透露菲中達成諒解的具體內容，僅稱本月稍早兩國利用雙邊磋商機制進行了「坦率和建設性的討論」。

美聯社引述兩位不具名菲律賓官員的話說，菲中最新協議是周日最終達成的。雙方談判的最大難點是北京要求馬尼拉只能向第二托馬斯淺灘坐灘軍艦運送食物、水和其他基本生活用品，但不得運送建築材料用於加固坐灘軍艦。菲律賓還得在運送補給前通報中方，並讓中方擁有查驗貨物的權利。

這些官員向美聯社表示，菲律賓拒絕了中方的要求，而這些要求並沒有出現在最後的協議中。

根據大陸外交部22日發布的「外交部發言人就中方就管控仁愛礁局勢同菲方達成臨時性安排答記者問」，大陸外交部首先強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權。

大陸外交部稱，對於如何處理當前的仁愛礁局勢，中方已公開宣布三點原則立場：

一、菲律賓派「軍艦」在仁愛礁長期「坐灘」侵犯中國主權，違反《南海各方行為宣言》，特別是第五條關於不在無人島礁採取居住行為的規定。中方仍要求菲方拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀。

二、在菲拖走「坐灘」軍艦之前，如菲需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，在事先向中方通報，並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將全過程予以監控。

三、如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻，以維護中國主權和《南海各方行為宣言》的嚴肅性。

大陸外交部稱，基於以上三點原則立場，中方近來持續同菲方就管控仁愛礁局勢進行磋商，並於日前就運補人道主義生活物資達成臨時性安排。雙方同意共同管控海上分歧，推動南海局勢降溫。