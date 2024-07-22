加強意識形態風險防控 陸多地傳緊急排查海外遊學團

暑假到來，中國大陸一方面廣邀各國青少年到華參訪，另一方面又於近期傳出，多地正以「加強意識形態風險防控」為由，緊急排查針對大陸中小學生的「海外研學團」。

香港星島日報報導，河南、瀋陽、甘肅等多地據傳發布緊急通知，要求排查中小學生海外研學團參與情況。網傳通知顯示，將對相關項目「潛藏的意識形態風險」開展全面排查，重點整頓「推崇西式政體、美化西方文明」等內容。

甘肅臨夏市教育局官微亦發消息指，當地已上報海外研學摸排情況報告。社交平台上多名學生家長曬出校方群發通知，內容為提醒大家謹慎對待境外研學旅遊等活動。

報導稱，作為能讓孩子親身體驗英語語言環境的項目，海外研學營成了不少大陸家長的首選。一家成都的海外研學機構3月中旬發布的暑期廣告介紹，美國13天11晚，「首先，深度訪問美國7所頂流名校……探索麻省理工博物館，暢遊耶魯大學古籍善本圖書館，聽哈佛大學學術講座」，費用為人民幣4萬8,300元（約合新台幣21.7萬元）。

星島日報指出，一份網傳的河南省教育廳紅頭文件顯示，為落實教育部工作要求，當地教育部門和文旅部門需協同合作，對中小學生「海外研學團」進行全面摸底排查。同時全面排查整頓此類項目「潛藏的意識形態風險」，依法依規堅決處置，加強研判和規範管理。

報導指出，這份落款為7月10日通知還提及，中小學準備開展研學活動的，要將擬定方案上報教育部門審核。通知要求校方提醒家長審慎選擇赴境外的研學旅遊、「人文交流」、「英語學習」、「夏令營」等活動。

另一份網傳的瀋陽市教育局緊急通知也顯示，要「加強意識形態風險防控」，加強中小學生海外研學項目的規範管理。

報導引述自媒體公眾號「ATT研究」7月14日也發文指出，根據朋友圈，至少上海、甘肅、河北、廣西家長都收到了類似摸排通知。

大陸在排查海外研學團的同時，則是利用暑假廣邀海外青少年到中國大陸參訪。據央視新聞報導，「7月11日上午，應中國人民對外友好協會和中國國際電視總公司邀請，來自美國7個州14所學校近百名美國師生組成的美國青少年『青春同行』交流團到訪中央廣播電視總台上海國際傳媒港。」

報導稱，美國青少年「青春同行」交流團是貫徹落實大陸國家主席習近平提出的「未來五年邀請五萬名美國青少年來華交流學習」倡議的重要項目之一。

海外華裔子女也是大陸各地暑期廣邀的對象。中新網日前就報導，2024年海外校友子女「湖北尋訪之旅」夏令營7月15日在武漢拉開帷幕，來自美國、法國、比利時等9個國家和地區的120名海外校友子女，開啟為期8天的研學參訪之旅。

報導稱，此次夏令營由湖北省僑辦、武漢大學、武漢市僑辦主辦，旨在進一步促進海外校友會與湖北交流交往，增進校友子女對父母母校和湖北的了解。