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金廈泳渡 羅文嘉：兩岸需健康「雙向交流」

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁謝守真／連線報導
海基會副董事長羅文嘉（左）赴金門出席「金廈泳渡」活動，與國民黨立委陳玉珍（右）同台。記者蔡家蓁／攝影
海基會副董事長羅文嘉（左）赴金門出席「金廈泳渡」活動，與國民黨立委陳玉珍（右）同台。記者蔡家蓁／攝影

第廿一屆金廈泳渡昨於金門縣烈嶼鄉雙口海灘登場。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉出席並表示，小金門到廈門距離不過六公里，兩岸距離這麼短，和平距離不應該那麼遠。他強調，兩岸需要健康「雙向交流」，而非海警船軍機軍艦軍演「單向亂流」。

不過，羅文嘉與國民黨立委陳玉珍同台時，雙方就開放兩岸觀光交鋒，氣氛尷尬。陳說，應盡快廢除「禁團令」，何況立院也已經通過；羅說「不是禁團令啦，你搞錯對象」，是對岸不開放他們陸客。

羅強調，我方沒有問題，台灣觀光團赴陸是「出團進行式」，問題卡在對岸不讓團來台灣。陳回應，這要大家一起努力。羅聽聞突激動說「不是禁團令啦，你搞錯對象」，還對陳緊握拍肩說：「去跟對岸說，請他們開放陸客到金門、台灣，台灣政府歡迎他們。」

「金廈泳渡」昨登場，比賽鳴聲一響，兩百參賽者由金門游向廈門。記者蔡家蓁／攝影
「金廈泳渡」昨登場，比賽鳴聲一響，兩百參賽者由金門游向廈門。記者蔡家蓁／攝影

陳玉珍嘆，陸委會若真有善意，就不應該在此次活動中刪除廈門官方人士到場，讓對方感覺我方沒那麼想接觸。她表示，其實兩岸一丁點小事情都可以是善意或非善意的累積，現在立法院決議解除赴陸觀光禁團令，陸委會、海基會等有關單位也應該回應立法院，也可先行協助讓陸客團先到金馬澎等地旅遊。

金廈泳渡昨登場，今年偶數年，參賽者由金門游向廈門。羅文嘉表示，金廈泳渡活動從二○○九年開始舉辦，雙數年從金門游到廈門，單數年是從廈門游到金門，彼此雙向往來，「游來游往」，歡迎對岸朋友參加。

羅文嘉稱，金門從充滿肅殺之氣的軍事堡壘，到如今舉辦充滿加油歡呼的和平體育競賽，這就是進步。他強調，兩岸需要有智慧與善意，去追求與維持這種進步。

羅文嘉強調，應該多鼓勵兩岸「雙向交流」，避免像海警船、軍機、軍艦、軍演這樣的「單向亂流」，才有助於兩岸和平願望的達成。

廈門 羅文嘉 金門

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