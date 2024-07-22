三中決定提出：深化兩岸融合

中共廿屆三中全會十八日閉幕，新華社昨發出「中共中央進一步全面深化改革、推動中國式現代化的決定」全文，其中有關兩岸關係內容為：「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。」

此外，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍昨在二○二四兩岸青年企業家菁英峰會開幕式指出，三中全會作出進一步深化改革、推進中國式現代化的決定，是大陸面對紛雜的國內外形勢、面對新一輪科技革命與產業變革，做出的歷史性抉擇，必將為兩岸交流合作提供新機遇，注入新動能。

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄表示，當前大陸的大環境縱有種種困難，仍將堅持進一步深化改革，對外開放更堅定，青年更應敢於創新突破。大陸有龐大消費群體、相對穩定經濟成長、完善工業體系，七十多家兩岸創業基地、示範點等，值得台青探索發展。他呼籲，面對全球產業巨大變化衝擊，兩岸產業除了自我提升也需要合作。

台企聯會長李政宏表示，三中全會強調更大力度改革開放、高質量發展、中國式現代化，並提出要建設高水平的社會主義市場經濟體制，當中都蘊藏了許多商機。台商在AI、生物醫藥、半導體、綠色低碳等領域都可與大陸企業進行「強強合作」。

「決定」全文兩萬餘字，除引言和結語外，有十五部分，分三大區塊，包括總論，闡述進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義和總體要求；第二至第十四部分為分論，從經濟、政治、文化、社會、生態文明、國家安全、國防和軍隊等方面部署改革。最後是強調加強中共黨對改革的領導。