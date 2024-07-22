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外部風險增 習近平示警黑天鵝隨時來

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中共總書記習近平。（新華社）
中共總書記習近平。（新華社）

中共廿屆三中全會閉幕後第三日，中共官媒新華社昨發布中共總書記習近平關於這次全會通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」（後稱決定）的說明。習近平就這次「決定」起草背景坦言，當前全球性問題加劇，發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。

針對全會議題的考慮，習近平強調「改革開放」的重要性。他聲稱中共十八大以來，中共黨和國家事業取得歷史性成就，靠的也是改革開放；要開創中國式現代化建設新局面，仍然要靠改革開放。而要把中國式現代化藍圖變為現實，根本在於進一步全面深化改革。

習近平並坦言當前推動高質量發展面臨的突出問題，包括市場體系仍不健全，政府和市場的關係尚未完全理順；創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變；農業基礎還不穩固，城鄉區域發展和收入分配差距仍然較大等等。

在關於確定全會議題的考慮方面，習近平提出主要考慮之一是「應對重大風險挑戰、推動黨和國家事業行穩致遠的迫切需要」。

習近平稱，推進中國式現代化是一項全新的事業，前進道路上必然會遇到各種矛盾和風險挑戰。特別是當前世界百年未有之大變局加速演進，局部衝突和動盪頻發，全球性問題加劇，來自外部的打壓遏制不斷升級，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。

他提出，有效應對這些風險挑戰，在日趨激烈的國際競爭中贏得戰略主動，需要進一步全面深化改革，用完善制度防範化解風險、有效應對挑戰。

習近平透露，全會文件起草組去年十一月就成立，由他親自擔任組長，王滬寧、蔡奇、丁薛祥擔任副組長。決定稿錨定二○三五年基本實現社會主義現代化目標，重點部署未來五年的重大改革舉措，特點包括注重發揮經濟體制改革牽引作用，圍繞處理好政府和市場關係這個核心問題；注重構建支持全面創新體制機制；注重統籌發展和安全，及注重加強中共黨對改革的領導。

中共 習近平 風險

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