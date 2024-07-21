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香港書展五日間 連日有書被主辦要求下架…參展商嘆：內容敏感界線模糊

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
7月21日，第34屆香港書展吸引了大批書迷入場選購心儀的書籍。（香港中通社）
7月21日，第34屆香港書展吸引了大批書迷入場選購心儀的書籍。（香港中通社）

一連七天香港書展，舉行到第五日，有書展參展商稱五日間已有五本書籍被要求下架。主辦方香港貿易發展局說，有提醒須遵守法例包括國安法

星期天有參展商說，被主辦方要求下架的五本書，作者是前立法會議員邵家臻及資深傳媒人區家麟，原因稱是涉及敏感題材及有人投訴。要求下架五本書中的兩本，去年亦有在書展發售，當時並沒問題，而今年早在布置攤位時，已有貿發局職員建議下架有關書籍，展覽期間亦不時提醒書商要有回應行動。

涉事參展商稱對事件感到無奈，指主辯方所謂「內容敏感」的界線模糊，感到困擾。涉事參展出版社之一藍藍的天負責人伍自禎稱，二十日傍晚主辦單位派員要求書商將五本書下架。

涉事書籍的作者之一邵家臻在社交網站上說，知道自己的兩本作品《坐監情緒學》和《字裡囚間》不能帶入監獄，但不知道書展也是如此，他質疑書展是否文字的監獄。另外三本被要求下架的書，是區家麟的《亂流》、《最後的信仰》和《二千零四十七夜》。區家麟另一本新作《最後的信仰──新聞倫理十二論》，暫時未受事件影響。

另一參展出版商界限書店店長Amber說，被要求下架四本書，分別為廖偉棠的《末日練習》、區家麟的《最後的信仰》及訪談集《異鄉港孩》、梁莉姿的《日常運動》。

Amber表示，主辦單位聲稱接獲投訴，在審視法律意見後，要求書商下架有關書籍，惟主辦方未有透露投訴詳情。Amber引述主辦方稱，如不下架書籍，主辦方可按場地規例，禁止界限書店參展。她說對事件感到迷惘，比較尷尬，不知那條線在哪裡。

香港書展主辦單位貿發局發言人回應說，有提醒各參展商必須遵守《參展商手冊及展覽會規則》和所有香港法例，包括《香港國安法》、《維護國家安全條例》、淫褻及不雅物品管制及知識產權法等相關法律。如果收到有關涉嫌違反《參展商手冊及展覽會規則》書籍或展品的投訴，會按機制處理，如有需要會要求有關展商收回有關書籍或展品，又指書展會繼續搜羅來自世界各地的書籍和著作。

國安法 香港

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