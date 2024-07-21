流言不攻自破？傳習近平三中全會當場中風 央視畫面曝「他不握扶手上2樓」

中共20屆三中全會期間，中國內外網路赫然流傳暗指中共總書記習近平身體有恙甚至中風的消息。但隨著央視18日公布習近平出席三中全會，以及20日播出他前往越南大使館弔唁已故越共總書記阮富仲等畫面，都被認為有破除傳言的意味。

中共20屆三中全會15至18日在北京舉行，中共官媒依例只在開幕日以新華社通稿為依據，簡短報導會議開幕，閉幕後才會由新華社統一發布會議公報，當晚再由央視新聞聯播公布相關畫面。

綜合網路訊息，中共20屆三中全會舉行期間，中國國內及國外網路都出現對話截圖，內容係以規避網路審查的暗語方式，暗指習近平在全會舉行過程中身體不適，甚至當場中風等情況，不久即在網路上迅速流傳，其中包括中國國內的微信群組。

據中國國內民眾反映，暗指習近平身體不適甚至中風的傳聞，在中國國內也流傳甚廣，連一些股市散戶的群組也在流傳這些消息，讓不少人議論紛紛。有些好奇的中國民眾則翻牆前往境外新聞及政治評論網站一探虛實。

中共20屆三中全會18日閉幕後，當晚的央視新聞聯播頭條即播出全會相關畫面，其中包括習近平在開幕式上帶領其他6名中共政治局常委魚貫步入會場，以及坐在台上發言、參加分組會議、閉幕式前舉手表決，以及閉幕式起立聆聽「國際歌」等畫面，看來並無異狀。

這一畫面雖然基本破除有關習近平身體有恙甚至「中風」的傳聞，但仍有部分海外人士提出質疑。20日晚間，央視播出習近平親赴越南駐中國大使館弔唁阮富仲，其中包括他從樓梯走上2樓靈堂，以及致哀後與越南駐中國大使范星梅交談的畫面，時間長達4分20秒。

這兩組畫面播出後，外界普遍認為頗有破除習近平諸如「中風」等傳言的意味。特別是習近平弔唁阮富仲的報導中，央視罕見地播出他全程不握扶手徒步走上2樓的畫面，更有表明習近平健康無恙的成分。

而一些中國網友看到這2組畫面後，紛紛寫下諸如「不信謠、不傳謠」，或是「該幹嘛幹嘛，別想太多」等饒富意味的留言。