親揭三中「決定」起草背景 習近平：黑天鵝、灰犀牛隨時發生

新華社21日下午發布中共中央總書記習近平關於《中共中央關於進壹步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的說明。針對這次「決定」起草背景，習近平稱，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。

在關於確定全會議題的考慮方面，習近平提出主要考慮之一是「應對重大風險挑戰、推動黨和國家事業行穩致遠的迫切需要」。

習近平稱，推進中國式現代化是一項全新的事業，前進道路上必然會遇到各種矛盾和風險挑戰。特別是當前世界百年未有之大變局加速演進，局部衝突和動盪頻發，全球性問題加劇，來自外部的打壓遏制不斷升級，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。

他提出，「有效應對這些風險挑戰，在日趨激烈的國際競爭中贏得戰略主動，需要我們進一步全面深化改革，用完善的制度防範化解風險、有效應對挑戰，在危機中育新機、於變局中開新局。」

習近平透露，二十屆三中全會文件起草組去年11月就成立，由他親自擔任組長，王滬寧、蔡奇、丁薛祥擔任副組長。在起草工作過程中，中央政治局常委會召開3次會議、中央政治局召開2次會議進行審議、修改，形成了提請這次三中全會審議的決定稿。

習近平稱，決定稿錨定2035年基本實現社會主義現代化目標，重點部署未來五年的重大改革舉措，在內容擺布上有以下幾個特點：

一、注重發揮經濟體制改革牽引作用。決定稿圍繞處理好政府和市場關係這個核心問題，把構建高水平社會主義市場經濟體制擺在突出位置，對經濟體制改革重點領域和關鍵環節作出部署。

二、注重構建支持全面創新體制機制。強調深化教育綜合改革、深化科技體制改革、深化人才發展體制機制改革，提升國家創新體系整體效能。

三、注重全面改革。涉及民主和法治領域改革、文化體制改革、健全保障和改善民生制度體系、生態文明體制改革等。

四、注重統籌發展和安全。習近平強調，國家安全是中國式現代化行穩致遠的重要基礎。決定稿把維護國家安全放到更加突出位置，圍繞推進國家安全體系和能力現代化，提出構建聯動高效的國家安全防護體系，推進國家安全科技賦能。

五、注重加強黨對改革的領導。習近平稱，黨的領導是進一步全面深化改革、推進中國式現代化的根本保證。要著力解決幹部亂作為、不作為、不敢為、不善為問題，健全不正之風和腐敗問題同查同治機制，豐富防治新型腐敗和隱性腐敗的有效辦法。