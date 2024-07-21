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陸三中全會「決定」發布！全文逾2萬字 提及深化兩岸融合發展部分不足30字

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共二十屆三中全會的《決定》提出：「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展」。（新華社）
中共二十屆三中全會的《決定》提出：「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展」。（新華社）

中共二十屆三中全會於18日閉幕，新華社21日發出《中共中央進一步全面深化改革、推動中國式現代化的決定》全文，當中兩岸的部分不足30字，內容為：「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展」。

這份《決定》全文長達2萬餘字，根據中共總書記習近平對全會所作的說明，《決定》稿除引言和結束語外，有15個部分，分三大板塊。第一部分為第一板塊，是總論，主要闡述進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義和總體要求。

第二至第十四部分為第二板塊，是分論，主要從經濟、政治、文化、社會、生態文明、國家安全、國防和軍隊等方面部署改革。

第十五部分為第三板塊，主要講加強黨對改革的領導、深化黨的建設製度改革、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。內容條目通篇排序，開列60條。

當中涉及兩岸的部分是在第七部分「優化區域開放布局」的第27條提及：「發揮『一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展」。

中共 兩岸關係 反腐 習近平

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