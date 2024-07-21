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影／開放赴陸旅行團沒共識 羅文嘉、陳玉珍泳渡後交鋒

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影／開放赴陸旅行團沒共識 羅文嘉、陳玉珍泳渡後交鋒

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
海基會副董事長兼祕書長羅文嘉赴金門出席「金廈泳渡」。記者蔡家蓁／攝影
海基會副董事長兼祕書長羅文嘉赴金門出席「金廈泳渡」。記者蔡家蓁／攝影

海基會副董事長兼祕書長羅文嘉今赴金門與會「金廈泳渡」與立委陳玉珍同台，雙方就開放赴陸旅團交鋒，氣氛幾度尷尬。陳認為應盡快廢除「禁團令」，何況立院也已經通過，政府更該回應；羅則直呼「不是禁團令啦，你搞錯對象」，是對岸不開放他們陸客。

金門今舉行年度「金廈泳渡」，羅文嘉特別赴金門參與開幕儀式，活動後還碰到陳玉珍，雙方開心聊活動，不過在討論到我赴陸旅行團議題時，兩人雖然笑容滿面，但言語中多次交鋒，氣氛幾度尷尬。

羅文嘉表示，開心參與今年活動，今年是金門游向廈門，明年就從廈門游到金門，他將到廈門來游第一段廈門到金門檳榔嶼，陳玉珍再從檳榔嶼游回金門；陳玉珍也在一旁誇羅「有概念，不錯」，不過陳話鋒一轉也向羅表達要解除「禁團令」的訴求。

羅文嘉向現場公開強調，我方沒有問題，現在台灣觀光團出團出團中，是「出團進行式」，那也滾動式檢討原來禁團令，但問題是卡在對岸不讓團來台灣，這其中包含來金門。陳玉珍也說，這要大家一起努力，金門各界都在努力，所以也希望政府可以解除禁團令。

羅文嘉聽聞突激動說「不是禁團令啦，你搞錯對象」，他並緊握拍肩陳玉珍請陳發個文給對岸，因為陳是最有力的，是代表金門的唯一立委，去跟他們說請他們開放陸客到金門、到台灣，台灣政府歡迎他們。

羅文嘉強調，現在台灣團客前往對岸都正常，但對岸80萬人次不開放，交通部也持續檢討相關交通措施，像旅客大樓是現在大樓的五倍，可以容納350萬人，政府花了30.3億來蓋，對岸不來就是白忙一場。

陳玉珍於活動後單獨接受媒體聯訪時表示，陸委會真有善意，就不應該在這次活動中刪除一些廈門官方人士到場，大家也可以自然而然的不期而遇，但我方卻刪掉了幾位大陸「領導」，會讓對方感覺我方沒那麼想接觸。

陳玉珍表示，其實兩岸一丁點小事情都可以是善意或非善意的累積，現在立法院決議解除赴陸觀光禁團令，陸委會、海基會等有關單位也應該回應立法院，也可先行協助讓陸客團先到金馬澎等地旅遊。

至於兩岸旅遊交流有無辦法舒緩衝突？陳玉珍也說，像上次我海巡艦為了澎湖漁船事件也入境大陸水域，大陸海警船也沒進一步大動作，這就是雙方有互相克制，大陸真的想進我方水域恐怕也難防，但這都是彼此有節制。

海基會副董事長兼祕書長羅文嘉赴金門出席「金廈泳渡」，與立委陳玉珍同台。記者蔡家蓁／攝影
海基會副董事長兼祕書長羅文嘉赴金門出席「金廈泳渡」，與立委陳玉珍同台。記者蔡家蓁／攝影
海基會副董事長兼祕書長羅文嘉赴金門出席「金廈泳渡」。記者蔡家蓁／攝影
海基會副董事長兼祕書長羅文嘉赴金門出席「金廈泳渡」。記者蔡家蓁／攝影
金門舉行年度「金廈泳渡」，立委陳玉珍與會。記者蔡家蓁／攝影
金門舉行年度「金廈泳渡」，立委陳玉珍與會。記者蔡家蓁／攝影

羅文嘉 金門 陳玉珍

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