出席金廈泳渡 羅文嘉：兩岸距離這麼短、和平不該那麼遠

第21屆金廈泳渡21日於金門縣烈嶼鄉雙口海灘登場。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉出席並表示，小金門到廈門距離不過6公里，兩岸距離這麼短，和平距離不應該那麼遠。他強調，兩岸需要健康「雙向交流」，而非海警船軍機軍艦軍演「單向亂流」。

於21日「金廈泳渡」開幕典禮上，羅文嘉發表致詞表示，金廈泳渡活動從2009年開始舉辦，雙數年從金門游到廈門，單數年是從廈門游到金門，彼此雙向往來，游來游往。熱烈歡迎對岸朋友一起來參加泳渡活動。

羅文嘉說，來到金門感觸很深，過去金門長期是軍事管制區，直到1992年解除軍管，1994年台灣本島與金門才能自由往來，這段路走了將近45年。如今金門已從過去的軍事堡壘變成現在的和平之島，一方面代表文明進化，另一方面也代表人民對和平的渴望。他強調，「文明的進化要不斷前進而不要後退，達成和平的方法有很多，但雙向的對話交流是不可缺少的」。

羅文嘉稱，金門從充滿肅殺之氣的軍事堡壘，到如今舉辦充滿加油歡呼的和平體育競賽，這就是進步。他強調，兩岸需要有智慧與善意，去追求與維持這種進步。

他指出，今天代表海基會與陸委會來參加，代表陸委會非常重視這項具有傳統意義的活動，這就是有來有往的雙向交流、對等交流，能夠反映對和平的期望。「小金門到廈門的距離不過6公里，兩岸距離這麼短，和平距離不應該那麼遠」。

羅文嘉並喊話，非常歡迎來自中國大陸的好朋友來台灣、來金門游泳爬山、看好山好水，看看台灣的溫暖人情、自由民主，呼吸台灣的不同空氣。

此外，羅文嘉特別強調，應該多鼓勵兩岸「雙向交流」，避免像海警船、軍機、軍艦、軍演這樣的「單向亂流」，才有助於兩岸和平願望的達成。兩岸人民與國際社會都期待整個印太地區的和平穩定，希望兩岸能夠不斷累積堆疊善意，達成金門做為和平之島的期望。