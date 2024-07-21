未來戰爭新模式？共軍頻頻測試各種無人裝備

今年以來，中共解放軍在與其友好國家的聯合軍演中，頻繁測試各種無人裝備，包括：察打一體無人機、「蜂群」攻擊無人機、偵察監視無人機、機器狗、無人車等。對此，大陸軍事專家表示，這不僅體現出無人化裝備的重要性，也展示中國在無人裝備研製運用方面的進步。

本月18日，共軍與寮國「友誼盾牌-2024」聯合演習展開全流程、全要素實兵綜合演練。據央視軍事報導，多型無人化裝備融入兩國聯演：空中突擊隊利用察打一體無人機進行偵察和精準狙殺；參演官兵運用機器狗火力突擊，掩護特戰隊員實施營救行動；無人機反制設備對「敵」無人機進行驅離和迫降。

今年5月，共軍智能無人化裝備「機器狗」也在中國與柬埔寨的「金龍-2024」聯演中亮相，引發國際媒體關注。CNN根據大陸發布的影片，詳細描述了解放軍參演隊員在柬埔寨王家軍某訓練基地展示「機器狗」的過程，包括「機器狗」如何在操作員的控制下行走、跳躍、躺下和後退，並進入一座模擬建築物。

CNN特別提及，其中一款「機器狗」上掛載步槍，迅速瞄準目標進行火力打擊。

據當時共軍參演隊員稱，B1四足「機器狗」在訓練當中，「代替我們的隊員先行進行偵察和發現敵人後火力打擊，是我們城市攻防作戰中的新成員」。

環球時報報導，針對解放軍無人裝備在中外聯演中已成常態，大陸軍事專家張學峰認為，這正是中外聯演的課程設置貼緊實戰及作戰目標及趨勢。在近年局部戰爭中，各型無人機大顯身手，在衝突中發揮著舉足輕重的作用。

張學峰指出，世界各國都捕捉到此一特點，紛紛加強無人機和反無人機體系的建設以及相關兵種戰法研究，「解放軍也不例外」，而在中外聯演中出現越來越多「無人化裝備，不僅體現出無人化裝備的突出，也展現出解放軍在該領域的進步」。

張學峰分析，從公開報導中可以發現，今年中外聯演的無人裝備基本上涵蓋了從偵察、監視到火力打擊、戰果評估的整個作戰鏈條，且參演無人裝備種類多，有各型無人機、無人車，甚至有武裝機器狗頗具科幻感的裝備，這反映出大陸在無人裝備研製和運用方面等方面的創新和探索。