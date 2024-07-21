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羅文嘉：海基駐金門 代表政府決心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
海基會副董事長兼祕書長羅文嘉（右三）今天出席海基會進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」揭牌儀式，並與議長洪允典（右二）等人合影。記者蔡家蓁/攝影
海基會副董事長兼祕書長羅文嘉（右三）今天出席海基會進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」揭牌儀式，並與議長洪允典（右二）等人合影。記者蔡家蓁/攝影

開放陸客備受期待，海基會副董事長兼祕書長羅文嘉昨表示，現在不是我方問題，是對岸問題，我方只能不斷堆疊善意，但久了沒得到回應，也會累。針對大陸海警船頻干擾，羅文嘉說，這是「亂流」不是「交流」，應該盡量避免亂流，正向交流。

羅文嘉昨跨海到金門，宣布正式派員進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」，金廈泳渡賽事今天登場，前天已有大批陸官員、選手來，羅文嘉也將參加今天泳渡開幕儀式。

羅文嘉表示，海基會派員進駐金門，代表政府有決心、有百分之百的善意，推動兩岸的正向、雙向健康交流；重啟兩岸對等雙向交流，一直是政府推動的政策。

被問到何時開放陸客？羅文嘉說，我方百分百沒有問題，希望對岸盡快，現在其實不是我方問題，是對岸問題，我方能做的事，是不斷主動堆疊善意、釋出善意，希望能得到回應，但他也說「善意久了沒有得到回應，也會累，錯失時機很可惜」，所謂交流是有來有往，要「雙向」才叫交流。

對於大陸海警船頻頻入侵金門海域，羅文嘉說，任何單方面的軍演，或是海警船干擾，無助兩岸正向往來交流。希望都是雙向互相，不能單向單方，不論陸委會、賴總統都釋出百分百善意，努力做，不會因為一時亂流就放棄機會。

針對外界關注的○二一四陸船翻覆事件，他說，中間透過紅十字會、縣政府、縣議會，大家都出很多力，他期望也相信很快有好結果，能夠儘速讓事件落幕。有關胡姓釣客還滯留在大陸，羅文嘉說，家屬都非常關心，希望能讓他平安回來。

海基會 羅文嘉 金門 陸委會 陸客

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