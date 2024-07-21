聽新聞
test
0:00 / 0:00
羅文嘉：海基駐金門 代表政府決心
開放陸客備受期待，海基會副董事長兼祕書長羅文嘉昨表示，現在不是我方問題，是對岸問題，我方只能不斷堆疊善意，但久了沒得到回應，也會累。針對大陸海警船頻干擾，羅文嘉說，這是「亂流」不是「交流」，應該盡量避免亂流，正向交流。
羅文嘉昨跨海到金門，宣布正式派員進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」，金廈泳渡賽事今天登場，前天已有大批陸官員、選手來，羅文嘉也將參加今天泳渡開幕儀式。
羅文嘉表示，海基會派員進駐金門，代表政府有決心、有百分之百的善意，推動兩岸的正向、雙向健康交流；重啟兩岸對等雙向交流，一直是政府推動的政策。
被問到何時開放陸客？羅文嘉說，我方百分百沒有問題，希望對岸盡快，現在其實不是我方問題，是對岸問題，我方能做的事，是不斷主動堆疊善意、釋出善意，希望能得到回應，但他也說「善意久了沒有得到回應，也會累，錯失時機很可惜」，所謂交流是有來有往，要「雙向」才叫交流。
對於大陸海警船頻頻入侵金門海域，羅文嘉說，任何單方面的軍演，或是海警船干擾，無助兩岸正向往來交流。希望都是雙向互相，不能單向單方，不論陸委會、賴總統都釋出百分百善意，努力做，不會因為一時亂流就放棄機會。
針對外界關注的○二一四陸船翻覆事件，他說，中間透過紅十字會、縣政府、縣議會，大家都出很多力，他期望也相信很快有好結果，能夠儘速讓事件落幕。有關胡姓釣客還滯留在大陸，羅文嘉說，家屬都非常關心，希望能讓他平安回來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言