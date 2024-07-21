東協外長會議 布林肯將會王毅

大陸甫宣布以美國對台軍售為由，暫停與美國的軍控與防擴散磋商，不過雙方高層可能再度進行溝通。由寮國主辦的東協外長會議廿一日登場，美國國務卿布林肯表示屆時將與大陸外長王毅見面，料將觸及台灣與南海議題。

重建定期高層交往 避免意外衝突

綜合路透社、法新社報導，布林肯十九日在美國科羅拉多州阿斯本安全論壇上透露將在寮國見到王毅。不過，他未具體說明兩人將以什麼形式會晤，僅表示已在兩國間重新建立定期高層交往，這至關重要，若想避免任何意外衝突，就必須從對話、溝通開始。

他也提到雙方在南海和台灣等領域溝通的重要性，更指出，由於能在分歧處進行非常清晰的溝通，「所以中國至少知道我們要去哪裡，就像我們知道他們要去哪裡一樣」。

布林肯與王毅上一次會面是在今年四月，當時布林肯赴北京也獲大陸國家主席習近平接見，習近平重申雙方應該「以和為貴、以穩為重、以信為本」。

另據美國之音、福斯新聞報導，美國國安顧問蘇利文在這場論壇上表示，兩岸爆發戰爭絕對會給世界帶來災難，美國的基本目標必須確保這永不發生。他強調，美方希望看到海峽兩岸保持和平與穩定，「我們不希望看到任何一方單方面改變現狀」。

蘇利文在論壇上直言，台海戰爭是全球災難，美國須確保不會發生這種情況。他表示，很擔憂兩岸真的爆發戰爭，「我們要嚇阻中國，勸阻中方永不侵略台灣、企圖奪取該島」。

蘇利文說，「當我們見到中國破壞和平穩定的舉動時，我們也採取相應行動，也將繼續這麼做」。這仍是美國政策重中之重，維護台海和平穩定對維護全球和平穩定至關重要。他強調，拜登政府過去三年開展相關工作，「清楚表明我們不希望看到任一方片面改變現狀」。

美中若衝突 布朗：慘烈將如二戰

美軍參謀長聯席會議主席布朗於同一論壇上面對媒體詢問北京若攻台，美軍能否贏得與共軍的戰爭時表示，「是的，我對我們的部隊充滿信心，我們是全球最具殺傷力又最受推崇的作戰部隊」。他還提到，若美、中爆發衝突，慘烈程度將類似二戰；鑒於中國國家主席習近平想在美國軍力投射到台海前，先對台動武，因此「習正聚焦（共軍）後勤」。

另外，大陸駐美大使謝鋒十九日在「中美友城大會開幕式」發表視訊致詞，強調當前中美關係仍然面臨嚴峻挑戰，要破解民間交往的新挑戰，「希望大家多走動、多來往、多交流」。香港電台另指出，謝鋒還提到，「不管是中美關係寒流還是人文交流逆風，都改變不了中美人民友好合作的根本願望」。