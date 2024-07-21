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加拿大外長 時隔6年訪陸

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸外交部王毅十九日在北京會見加拿大外交部長趙美蘭，這是中加自二○一八年底因孟晚舟事件交惡後，加拿大外長首度訪陸。趙美蘭說，加拿大願積極、務實地改善和發展對大陸的關係，維持接觸對話。

趙美蘭是應大陸外長王毅邀請訪陸，並於十九日舉行中加外長會談，雙方就中加關係以及烏克蘭危機、巴以局勢等共同關心的國際和區域問題交換了看法。趙美蘭廿日上午透過社交平台X發文表示，他與王毅進行了「建設性且富有成果的會晤」。

據大陸外交部新聞稿，王毅表示，這些年中加關係經歷了困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思。中加之間不存在根本利害衝突。作為在亞太地區有重要影響的兩個大國，維護好、發展好雙邊關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。

王毅說，雙方應以客觀理性的認知看待對方，以相互尊重的態度對待彼此，以求同存異的精神處理分歧，以平等互利的原則加強合作，推動兩國關係改善。

加拿大外交部新聞稿指出，趙美蘭的訪問重申了她對大陸採取務實態度以及發展強而有力和穩定的雙邊關係的承諾，這將促進和保護加拿大的利益，為安全與穩定做出貢獻，並加強深厚的歷史人文關係。

加拿大 外交部 王毅

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