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陝西山洪暴發毀橋 已12死
大陸接連發生二起因暴雨山洪所致的嚴重災害。陝西商洛柞水境內的金錢河十九日晚間山洪暴發，導致丹寧高速水陽段公路橋梁垮塌，截至昨日午間十二點，已搜救發現墜河車輛七輛、罹難者十二人，一人獲救。另還有十八輛車、卅一人失聯，搜尋工作持續進行中。災害發生後，中共總書記習近平高度重視並作出重要指示，要求全力搶險救援、強化巡查排險、切實保障人民群眾生命財產安全。
新華社報導，陝西災害事故發生在十九日晚間八點許，丹寧高速公路水陽段嚴坪村二號橋發生單側垮塌，垮塌長度約四十公尺。該橋全長三六六公尺，跨越金錢河。官方透過高速收費系統比對、視訊監控、電話核實，初步判斷共有十七輛轎車和八輛貨車墜河遇險。
大陸國家綜合性消防救援隊伍投入七三六人、七十六車、十八舟艇、卅二無人機救援。大陸應急管理部部長王祥喜已趕赴現場指導救援處置工作。
另外，四川雅安漢源縣馬烈鄉新華村廿日凌晨二點半也突發山洪災害，導致通信、道路、橋梁中斷，官方通報，經初步排查，造成卅多人失聯，四十多間房屋受損，當地已組織力量搜救。
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