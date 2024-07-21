兩岸觀策／在「保護費」與中共軍演之間

川普經歷槍擊事件後聲勢看漲，但他要台灣為美國的保護付錢，加上美國預計再收緊對北京的晶片管制，衝擊台、美股市。弔詭的是，中共近年圍台軍演，軍事威脅增加，台股不僅幾無波動，甚至還創新高，難道台灣人真不怕中共武嚇，只擔心要付出更多保護費？

股市不僅是經濟溫度計，也能反映一個社會民心是否出現浮動。中共在賴總統就任後第三日，在金門、馬祖、台灣本島周邊進行「聯合利劍二○二四Ａ」軍演，此後軍機、軍艦擾台頻率增加，但多數台灣人生活並未受影響，台股更是穩如泰山。

這除是台灣對中共武力威脅模式太熟悉，邊際效用遞減的結果，說白一點，許多台灣人內心仍認定中共不會輕易動武。對比之下，川普向台灣要錢的言論，卻很可能是玩真的，股市當然也就如實呈現其應有的反應。

然而，中共的軍事威脅是確實存在，而且情勢對台灣愈來愈不利。讀賣新聞十八日報導，日本政府針對去年共軍演習後研判，共軍地面部隊能在一周內登陸台灣，而日本原本預估需一個月。共軍可能尋求在美軍等外力有所反應前速戰速決。

川普在「保護費說」同場訪問中也坦言，捍衛一個在地球另一端的小島，實質上很困難，「台灣遠在九千五百英里之外，距離中國僅六十八英里」。他的潛台詞是，台灣距離美國如此遠，美國保護台灣代價很高，台灣豈有不付錢的道理？

滿腦子交易盤算的商業巨賈川普，回到了大家對他最熟悉的人設中，他的大實話也敲醒了很多台灣人懷抱的民主同盟夢。川普也再度提醒我們，美國利益絕不等同於台灣利益，民主或許是可共享的理念，但不是至高無上的價值，一切以美國為優先。美國抗中，更多是為了維持其全球霸主地位，未必與捍衛「民主台灣」有關。

只不過，民進黨政府現在完全選邊，一心強化對美關係，無心改善兩岸關係，台灣安危只能指望美國及其盟友眷顧，盡失籌碼，等於開給了華府一張空白支票，但真能確保台灣安全無虞？

從台灣利益最大化角度，發展台美關係固然重要，也不能偏廢兩岸關係，任令台海情勢愈升愈高至幾乎無可回頭。台灣當務之急是降溫台海，平衡脆弱和平的美中台關係，才能讓台灣遠離高壓，避免淪為菜單宿命。

可是賴政府面對兩岸關係卻出現「上層鷹派、下層鴿派」的兩手做法，包括賴總統和國安會仍以中國稱呼對岸，重申「兩國」互不隸屬，儘管陸委會已出面「澄清」是兩岸關係，海基會也展現「恢復交流的誠意」，但中共難道看不出其間的「貓膩」？

以逐步恢復兩岸旅遊為例，立法院日前通過修正動議，解除赴陸觀光禁團令，政府完全可「借力使力」，以民意基礎作為推動兩岸旅遊回復常態的下台階，進一步「堆疊善意」。但陸委會對立院決議僅稱「尊重」，同時呼籲陸方相向而行，推動雙向交流。言外之意還是陸方要先有善意回應，兩岸又錯失一次和緩契機。

兩岸持續過招，當前雖然民間交流增加，陸委會「校正」兩岸論述，海基會積極推動交流，但魔鬼藏在細節裡，高層口徑不改，「新兩國論」不變，中共威脅未減，兩岸仍無互信。美選後台海恐掀巨浪，台灣是否有因應劇本？