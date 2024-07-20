海基會正式進駐金門協助小三通 羅文嘉：推動兩岸雙向交流

海基會20日正式進駐「金門行政協調中心」，協助小三通相關事務，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉表示，海基會派員進駐金門，「代表政府有決心、有百分之百的善意，推動兩岸的正向、雙向健康交流」，也再度重申海基會將努力做好兩岸溝通的和平橋樑。

於20下午舉行的「海基會進駐金門行政協調中心」揭牌儀式上，羅文嘉發表致詞，強調「政府有百分之百的善意來推動兩岸交流，所謂交流是有來有往，要雙向才叫交流」。他指出自己特別來到金門參加金廈泳渡活動，「就是一種百分之百的善意，也希望可以得到回應。如果不斷釋出善意，卻始終得不到回應，時機錯過就可惜了」。

據指出，海基會派駐金門的是該會蔡承棧專員，過去曾在金門縣政府負責離島病患後送台灣救治工作，其後轉任陸委會金門行政協調中心特派員，長期負責小三通各項事務聯繫工作，退休後海基會繼續借重他的豐富經驗與高度熱忱，強化服務量能。

羅文嘉指出，重啟兩岸對等雙向交流，一直是政府推動的政策，交流不僅能讓兩岸關係更和諧，也能為兩岸帶來益處，對金門的發展更為重要。他強調，海基會將努力做好兩岸溝通的和平橋樑，讓兩岸可以不斷堆疊善意、跨越障礙、健康有序、雙向交流。

活動結束後，羅文嘉受訪時針對「0214三無漁船」事件表示，紅十字會、金門縣政府及縣議會都出很多力，希望儘快解決此事，他也相信應該很快會有好的結果；至於胡姓釣客滯留廈門，他也特別向金門紅十字會表達感謝，希望對岸能儘快讓他平安回來。

對於近期中國大陸海警船對金門漁民造成干擾，羅文嘉則指，金門人期待的是永續的和平、永續的安寧，「任何單方面的軍演或是海警船的干擾，都只是亂流而不是交流」，兩岸要儘量避免亂流，而應推動正向、雙向的交流。包括陸委會、賴總統都已釋出百分之百的善意，「海基會也會持續努力，保持樂觀的心情，不會因為一時的亂流就放棄推動兩岸交流的機會，但也不會因為一時的樂觀就忽略可能的風險，還是必須提醒國人注意」。