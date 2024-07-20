大陸海警船頻干擾我方海域 羅文嘉：無助兩岸正向交流

海基會副董事長兼祕書長羅文嘉今天出席海基會進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」揭牌儀式表示，任何單方面的軍演，或是海警船干擾，無助兩岸正向往來交流，這是「亂流」不是「交流」，應該盡量避免亂流，而是正向交流。

針對外界關注的0214陸船翻覆事件，他說，中間透過紅十字會、縣政府、縣議會，大家都出很多力，希望盡快來解決這件事，我期望也相信很快有好結果，能夠儘速讓事件落幕。

有關迷航的胡姓釣客至今還滯留在大陸，羅文嘉也說，家屬都非常關心，希望能讓他平安回來。

針對媒體詢問何時開放陸客？羅文嘉說，我們這邊百分百沒有問題，也準備好，希望對岸盡快，現在其實不是我方問題，是對岸問題，我們能做的事，是不斷主動堆疊善意、釋出善意，希望能得到回應，他說，「善意久了沒有得到回應，也會累，錯失時機很可惜」。

他說，現在夏天來了，是好機會，太陽大、也熱情，也有機會化解很多障礙，很多問題要解決，一件一件來，我們有耐心智慧一起來面對。

對於中國海警船頻頻入侵金門海域，羅文嘉說，中國海警船對我方漁民造成干擾，希望明天金廈泳渡活動，不是一天的活動，是永續和平安寧，金門人也期待這樣日子。任何單方面的軍演，或是海警船干擾，無助兩岸正向往來交流，這是「亂流」不是「交流」，應該盡量避免亂流，而是正向交流。

對於媒體詢問「釋出善意久了，會累了嗎？」羅文嘉笑著說，我才剛開始，非常好，希望任何都是雙向互相，不能單向單方，不論陸委會、賴總統都釋出百分百善意，努力做，不會因為一時亂流就放棄這樣的機會與樂觀心情。也不會因為一時樂觀而忽略可正的風險，還是有很多風險要提醒大家，這是海基會的立場。