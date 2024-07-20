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陝西山洪沖垮高速橋樑多人失聯 習近平指示全力救援

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸陝西商洛柞水境內的水陽高速19日晚間因山洪爆發導致橋樑局部垮塌，截至20日上午10點，已有11人遇難，仍有近20輛車、30多人失聯，中共總書記習近平指示全力救援。（取自央視）
大陸陝西商洛柞水境內的水陽高速19日晚間因山洪爆發導致橋樑局部垮塌，截至20日上午10點，已有11人遇難，仍有近20輛車、30多人失聯，中共總書記習近平指示全力救援。（取自央視）

大陸陝西商洛柞水境內的水陽高速19日晚間因山洪爆發導致橋樑局部垮塌，根據官方通報，截至20日上午10點，已有11人遇難，仍有近20輛車、30多人失聯。根據央視報導，災害發生後，中共總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示，要求全力搶險救援、強化巡查排險、切實保障人民群眾生命財產安全。

根據陝西省委宣傳部20日消息，19日晚間8點40分左右，陝西省商洛市柞水縣境內突發暴雨山洪，導致丹寧高速公路水陽段山陽方向K46+200處嚴坪村二號橋局部崩塌。截至20日上午10點，已搜救發現車輛5輛，罹難者11人，經初步核查，仍有近20輛車、30多人失聯。

另根據陝西交警20日上午發布商洛轄區高速道路情況，水陽高速大橋橋面垮塌約40公尺，造成道路雙向中斷。

央視報導，災害發生後，習近平高度重視並作出重要指示，當務之急是全力搶險救援，千方百計搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，並妥善做好家屬安撫等善後工作。要注意科學施救，細緻排查周邊安全隱患，嚴防次生災害。

習近平強調，目前正值「七下八上」防汛關鍵期，各地區和相關部門要高度重視、壓實責任，加強監測預警，強化巡查排險，落實落細各項措施，切實保障人民群眾生命財產安全。

大陸國務院總理李強作出批示，要盡一切努力搜救失聯人員，盡快查明原因，妥善做好善後工作，並抓緊排查處置險情，嚴防次生災害。要舉一反三，進一步壓實各方責任，全面排除各類風險隱患，做好災害事故等防範。

報導稱，根據習近平指示和李強要求，大陸國務院副總理張國清率相關部門趕赴現場指導救援處置工作。陝西省、商洛市已組織力量進行救援處置。

另據南方都市報報導，大陸應急管理部部長王祥喜20日上午已率工作組趕赴現場指導救援處置。

橋樑垮塌後，大陸國家綜合性消防救援隊伍已投入736人、76車、18舟艇、32架無人機開展救援。

官方通報稱，此次災害乃因突發暴雨山洪。此前，陝西商洛市氣象台在19日上午9時06分升級發布「暴雨紅色預警信號」，提到商洛市柞水縣東部、商州區西南部部分鄉鎮降水量已達70毫米以上且降雨仍將持續，預計上述地區未來三小時仍有30至50毫米降水，累積雨量將達100毫米以上。

大陸陝西商洛柞水境內的水陽高速19日晚間因山洪爆發導致橋樑局部垮塌，至少11人遇難。（取自央視）
大陸陝西商洛柞水境內的水陽高速19日晚間因山洪爆發導致橋樑局部垮塌，至少11人遇難。（取自央視）

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