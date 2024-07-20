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要求五核國任何情況都不首先使用核武 陸正式提出倡議文件

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
呼籲簽署互不首先使用核武條約，大陸提出倡議文件。圖為美軍將核彈頭從發射井移出後，準備運往基地維修延壽，全程戒備森嚴。 （美聯社）
呼籲簽署互不首先使用核武條約，大陸提出倡議文件。圖為美軍將核彈頭從發射井移出後，準備運往基地維修延壽，全程戒備森嚴。 （美聯社）

俄羅斯衛星通訊社報導，為了下周將在日內瓦舉行的《不擴散核武器條約》審議大會籌備委員會會議，中國呼籲核武器國家簽署《互不首先使用核武器條約》，或至少做出此類政治承諾。該倡議由中方於今年年初口頭提出，現已形成一份名為「關於不首先使用核武器倡議」的正式文件。

報導稱，在下周召開的《不擴散核武器條約》審議大會籌備委員會會議開幕之前，中國呼籲簽署一項新的國際條約。會議將於7月22日至8月2日在日內瓦舉行，審議大會將於2026年在紐約舉行。中國代表團為即將召開的會議準備了一份關於「不首先使用核武器倡議」的工作文件。

報導稱，長期以來一直堅持這一方針的北京認為，其他核大國採納這一方針將有助於加強《不擴散核武器條約》，防止軍備競賽，降低戰略風險。莫斯科和華盛頓已承諾對中國的倡議進行研究，但在目前情況下實施的可能性微乎其微。

報導說，中國建議五個正式核大國（除中國外，還有俄羅斯、美國、法國和英國）談判締結《互不首先使用核武器條約》或做出相關政治承諾。中國在文件中明確提出：

1. 簽署國應重申核戰爭對全人類的破壞性影響，並重申維護和平與安全的責任。

2. 所有五國承諾在任何情況下都不首先使用核武器。

3. 每個國家保留在其最高利益受到威脅時退出條約的權力。

4. 建議條約為無限期條約，不得提出保留意見。

北京認為，所有核大國（中國、俄羅斯、美國、法國和英國）通過該條約將加強《不擴散核武器條約》，防止軍備競賽並能降低戰略風險。目前莫斯科和華盛頓承諾將研究中國的倡議。

報導稱，俄羅斯目前擔任「五核國」的輪值主席國，該機制成立於2009年，旨在支持《不擴散核武器條約》。然而，在日內瓦召開的《不擴散核武器條約》審議大會籌備委員會會議之後，中國將接任該組織的協調員，為期一年。因此，簽署《不首先使用核武器條約》的提議可被視為中國在擔任該機制主席國期間的首次倡議。

俄羅斯 北京 核武 美國

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