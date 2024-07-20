快訊

輕颱凱米生成！這時間可能發布海警 接近台灣時恐達中颱以上規模

8縣市大雨特報！雨彈炸到晚間 慎防雷擊、強陣風

終於等到運勢高峰！四生肖迎人生轉折 狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

中國式現代化 鄭永年：不管脫鉤持續對外開放

中央社／ 上海20日電

中共20屆三中全會閉幕，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年認為，會議提供實現「中國式現代化」目標一個行動方案，將透過體制改革、擴大領域對外開放往目標推進。

中共20屆三中全會15至18日在北京召開，會後公報提到，進一步全面深化改革、推進中國式現代化等內容。鄭永年接受中國新聞週刊專訪作出會議內容解讀，他表示，將透過體制改革、擴大領域開放實現中國式現代化目標。

鄭永年表示，中共18屆三中全會提出全面深化改革的指導思想、目標任務、重大原則；20屆三中全會重點明確，呼應中共20大提出的「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」，要實現中國式現代化目標，需要一個行動方案。

他認為，20屆三中全會提供了實現中國式現代化目標的行動方案，解決了「怎麼做、誰來做」的問題，從這個意義來說，三中全會是具有里程碑意義的會議。

鄭永年指出，中國式現代化是以「人的現代化」為中心的現代化。國際上一些被普遍認為已經實現現代化的經濟體，從物質層面來看，經濟非常地發達；但是社會不夠公平，因此也不夠穩定。

關於改革如何著手，鄭永年回應，按照中國式現代化的標準，中國目前面臨兩個問題，一個是發展不足，二是部分地方活力不夠。需要透過財稅改革釋放地方活力，所以這次會議提出完善中央、地方財政關係。

「去年中共中央經濟工作會議強調『先立後破』，我覺得這很重要」，鄭永年說，11屆三中全會以來的改革，都是增量改革；增量改革仍很重要，如果只是去動存量改革，那就是「搞分配」。

他說，「儘管很多人對既得利益很痛恨，但是任何社會都有既得利益，不可能把既得利益毀滅了，重新來一遍。我們並不是要摧毀既得利益，而是要遏制既得利益者對創新的阻礙，不能贏家通吃，既得利益者不讓新的利益長出來」。

中國新聞週刊提問，「開放」是中國式現代化的標誌，未來應該如何繼續深化開放。

鄭永年認為，一方面是「推進高水平對外開放」、「穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放」，持續對接世界先進規則；另一方面則是單邊開放，縱使西方國家對中國「脫鉤斷鏈」，仍要對他們開放。

他指出，英、美以前都是根據自己的需要進行單邊開放，因此成為世界高端人才、優質資本的聚集地。中國單邊開放走出第一步，效果也很好，接下來必須擴大到更多領域；「脫鉤」是意識形態，「開放」是按照市場邏輯。

鄭永年強調，中國是全球最大的單一市場，根據資本邏輯，哪裡有機遇就去哪裡，這靠意識形態是堵不住的，「只要認清了這一點，我們就無須害怕。我們要好好理解單邊開放，這將是中國在國際上最有效的政策之一」。

中共 意識

延伸閱讀

大陸煤電推低碳化改造

鎖定30兆保險資金！卓榮泰端「大投資台灣計畫 」

苗栗縣研擬智慧城市58項方案 盼打造觀光科技新都心

解放「經濟火車頭」 大陸限購汽車城市相繼放寬限制

相關新聞

謝鋒：中共三中全會吹響改革號角 籲中美人民抓住歷史機遇

據大陸駐美大使館消息，2024年7月19日，中國駐美大使謝鋒以視訊方式在第六屆中美友城大會開幕式上發表致詞，祝賀大會成功...

陝西山洪沖垮高速橋樑多人失聯 習近平指示全力救援

大陸陝西商洛柞水境內的水陽高速19日晚間因山洪爆發導致橋樑局部垮塌，根據官方通報，截至20日上午10點，已有11人遇難，...

法媒：川普或再當選美國總統 中國已做準備

美國共和黨總統候選人川普在槍擊案後聲勢看漲，外媒引述分析稱，川普若當選，中美貿易戰可能升級，中國已在為川普的第二任期做準...

要求五核國任何情況都不首先使用核武 陸正式提出倡議文件

俄羅斯衛星通訊社報導，為了下周將在日內瓦舉行的《不擴散核武器條約》審議大會籌備委員會會議，中國呼籲核武器國家簽署《互不首...

范德賴恩連任歐盟主席推「抗中保台」 陸官媒：起壞頭

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）18日獲歐洲議會表決同意連任下屆主席，她在議會投票前發...

布林肯稱下周與王毅在寮國見面

據路透社，美國國務卿安東尼．布林肯周五表示，他與中國外長通話相當頻繁，並補充說他將於下周在寮國見到他。布林肯在科羅拉多州...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。