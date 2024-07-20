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范德賴恩連任歐盟主席推「抗中保台」 陸官媒：起壞頭

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
圖為2023年4月6日下午，大陸國家主席習近平在人民大會堂會見歐盟委員會主席范德賴恩。（新華社）
圖為2023年4月6日下午，大陸國家主席習近平在人民大會堂會見歐盟委員會主席范德賴恩。（新華社）

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）18日獲歐洲議會表決同意連任下屆主席，她在議會投票前發表的演說中表示，她如果勝選連任將會尋求嚇阻中國入侵台灣，是她迄今對抗中保台最明確的表態。對此，大陸官媒環球時報社評批評范德賴恩的涉台言論「起了個壞頭」，荒謬言論本身是對中國內政的粗暴干涉，對中歐關係、亞太乃至全球的和平穩定造成負面衝擊。

范德賴恩18日表示，「我們將與日本、韓國、紐西蘭和澳洲合作，因為我們與他們面對共同的挑戰⋯⋯這包括我們透過集體的努力，充分使用我們的政治和外交手段，阻遏中國單方面用武力改變現狀，特別是針對台灣」。

環球網19日深夜刊登社評稱，范德賴恩曾不止一次向中方表態稱，歐盟無意改變長期奉行的一個中國政策，但正是在她的上一個任期內，歐洲在這一立場上「不斷後腿」，包括2021年歐盟通過「印太合作戰略報告」的涉台內容，以及今年2月份歐洲議會通過的兩份報告指大陸與台灣「互不隸屬」。

文章指出，范德賴恩的最新言論，是對她和歐盟危險行為的一個標誌性延續，同時又開了一個很壞的頭。

文章還提到，由范德賴恩推動的對華「去風險」在歐盟內部引發很大爭議和對立情緒，這在圍繞中國產電動汽車的加徵關稅過程中體現得尤為明顯。歐盟內部分歧的加大，使得歐委會主席的權力不能受到有效制約，這加大了歐盟對華決策的風險，對中歐關係的正常發展是一個壞消息。

文章表示，中歐沒有根本利益衝突，合作遠大於競爭，共識遠大於分歧。希望包括范德賴恩在內的歐盟官員、歐盟機構樹立正確對華認知，制定積極對華政策，與中國攜手一道，為維護全球和平與安全作出更大的貢獻。

歐盟 電動汽車

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