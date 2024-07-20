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人大常委會公報：秦剛因個人原因辭去代表職務

中央社／ 台北20日電

中共20屆三中全會閉幕後，港媒報導，中國人大網公布的一份全國人大常委會公報，其中披露由天津市選出的全國人大代表、前國務委員兼外交部秦剛，「因個人原因，由本人提出辭去人大代表職務」。

今年2月，天津市人大常委會會議決定接受秦剛辭職人大代表。不過，當時的有關公告未提及秦剛辭去全國人大代表職務的原因。

多家港媒在19日報導指出，中國人大網公布的一份全國人常委會的公報，當中提到秦剛「因個人原因，由本人提出辭去人大代表職務」。

星島日報的報導指出，這是中國官方首次透露秦剛辭職的原因是「個人原因」。

不過，翻查全國人大常委會公報，秦剛「因個人原因，由本人提出辭去人大代表職務」的訊息，並不是最新版本的全國人大常委會公報內容，最新版本的全國人大常委會公報是2024年第三號，並且公報是在5月15日出版。

秦剛因個人原因辭去代表職務的內容，是更早一期的全國人大常委會公報，即2024年第二號，公報在4月2日出版。秦剛的這一訊息，落在這一期公報內容的第414頁。

中共20屆三中全會在18日閉幕，會議決定接受秦剛的辭職申請，免去秦剛中央委員的職務，但仍以「同志」稱呼秦剛，顯示秦剛「安全著陸」。

秦剛在2022年底接任中國外交部長，但從2023年6月起就再無公開露面，其後遭免除外交部長與國務委員職務，成為任期最短的外長。

秦剛在中國外交系統30多年，曾任中國外交部發言人8年，2018年升任外交部副部長，2021年7月擔任中國駐美大使。2022年底，秦剛接替王毅擔任外交部部長，2023年3月當選國務委員，官至副國級，成為當時最年輕的黨和國家領導人。

但是，短短幾個月後，秦剛仕途出現大逆轉。秦剛「落馬」的原因至今眾說紛紜，有報導指稱他涉及婚外情，也有消息稱是健康因素。不過，中國官方至今未給予一個具體原因。

全國人大 外交部 秦剛

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