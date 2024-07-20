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三中全會 港媒：高層了解當前經濟問題 料推出刺激措施

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
港媒星島日報20日刊文分析指出，三中全會公報罕見花了幾段布置當前工作，顯示高層對當前經濟的問題和風險是有認識，預料會再推出一些刺激措施。圖為北京街頭上轉播習近平在三中全會發表談話畫面。(路透)
港媒星島日報20日刊文分析指出，三中全會公報罕見花了幾段布置當前工作，顯示高層對當前經濟的問題和風險是有認識，預料會再推出一些刺激措施。圖為北京街頭上轉播習近平在三中全會發表談話畫面。(路透)

中共二十屆三中全會閉幕後，發布5000多字的會議公報，定調「進一步全面深化改革、推進中國式現代化」的方向，但外界多評價公報僅有宏觀論述，「充斥口號」卻未提及具體的經濟措施。港媒星島日報20日刊文分析指出，公報罕見花了幾段布置當前工作，顯示高層對當前經濟的問題和風險是有認識，預料會再推出一些刺激措施。

星島日報「中國觀察」欄目文章指出，對於一般讀者而言，公報每個字都看得懂，但整體有雲山霧罩之感。而按慣例，三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》最快在21日就會公布，屆時300多項改革內容就可以一窺全貌。

文章指出，十八屆三中全會曾提出「使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用」，這讓外界充滿憧憬，但在現實生活中，不少人卻未感受到「市場主導」。文章引述知名經濟學者鄭永年在會議前夕受訪指出，「當下面臨的挑戰，一個是發展不足，一個是監管過度，有的地方甚至是控制過度」。

文章續指，二十屆三中全會公報指出，必須更好發揮市場機制作用，既「放得活」又「管得住」，更好維護市場秩序、彌補市場失靈。延續二十大基調，會議公報也有專門一段論述國家安全，提出「實現高質量發展和高水平安全良性互動」。

文章點出，這意味著要在「國家安全」與「經濟增長」之間找到平衡，某個程度也解釋了為何「放得活」的同時又要求「管得住」。這種「既要」、「又要」的要求，地方政府如何拿捏，考驗功力。

文章表示，值得注意的是，三中公報還罕見花幾段布置當前工作，強調「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」，落實好防範化解房地產、地方政府債務等風險的各項舉措。文章認為，這顯示高層對當前經濟的問題和風險是有認識的。

文章提到，今年第二季經濟增長為4.7%，低於第一季的5.3%，力保GDP增長5%不輕鬆，（官方）應該會推出一些刺激措施。

中共 房地產

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