布林肯稱下周與王毅在寮國見面

據路透社，美國國務卿安東尼．布林肯周五表示，他與中國外長通話相當頻繁，並補充說他將於下周在寮國見到他。布林肯在科羅拉多州阿斯本安全論壇上發表演說時表示，美國和中國能夠在南海和台灣等分歧的領域進行溝通非常重要。

布林肯與王毅上一次會面是在4月下旬，當時布林肯赴北京訪問，並獲大陸國家主席習近平接見。

寮國將於下周主辦東盟外交部長會議。據法國國際廣播電台，布林肯沒有具體說明這是兩人將舉行雙邊會議或在東盟部長級會議期間進行會晤。他表示：「我們已經在兩國之間重新建立了定期的高層交往，這至關重要，因為如果你想避免任何類型的意外衝突，就必須從對話、溝通開始。」

布林肯表示，「這很重要，因為我們能夠在我們不同意的地方進行非常清晰的溝通。所以中國至少知道我們要去哪裡，就像我們知道他們要去哪裡一樣。南海就是這種情況。」