快訊

黃宣遭淘汰無緣《歌手2024》總決賽！網錯愕批「賽制可笑」

颱風今天將接力生成！專家估下周一海警 這3天影響最大

不撐了？傳拜登家人已開始討論退選計畫 白宮回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

敲定西伯利亞力量2號？ 中俄副總理23日召開能源合作會議

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
俄羅斯副總理諾瓦克。 取自央視新聞客戶端
俄羅斯副總理諾瓦克。 取自央視新聞客戶端

俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯副總理諾瓦克辦公室表示，諾瓦克將於7月23日召開俄中政府間能源合作委員會會議。這一會議的中方代表是大陸國務院副總理丁薛祥，昨大陸外交部發言人林劍也宣布，應俄羅斯聯邦政府第一副總理曼圖羅夫、副總理諾瓦克邀請，丁薛祥將於7月21日至23日赴俄舉行中俄投資合作委員會第十一次會議、中俄能源合作委員會第二十一次會議，並出席第六屆中俄能源商務論壇。

諾瓦克辦公室表示，瓦克擔任聯合主席將於7月23日召開俄中政府間能源合作委員會第二十一次會議，並將在第六屆俄中能源商務論壇上發言。諾瓦克在內閣中主管能源事務。

這次會議或有可能進一步敲定「西伯利亞力量2號」天然氣輸送管道方案。這條管路如建成，將可從俄羅斯經蒙古向中國每年供應500億立方米天然氣。諾瓦克去年12月訪陸後在接受採訪時表示，中俄已就「西伯利亞力量2號」管道項目，達成原則性協議，雙方正審議商業條款和經濟條款，俄羅斯公司正與中石油討論價格問題。諾瓦克當時提到，價格、交貨方式、付款方式等重要議題，需要謹慎處理。

這個月初上合組織峰會在哈薩克首都阿斯塔納舉行，俄羅斯總統普京與蒙古總統拉赫蒙會晤，諾瓦克也在當時表示，俄羅斯和蒙古國在國家元首會晤中討論了穿越蒙古國境內鋪設「西伯利亞力量2號」天然氣管道的問題。

俄新社報導稱，俄羅斯和中國的領先企業、大型銀行、政府和學術界的代表將出席論壇，其中包括中石油、中石化、中國國家能源集團、俄羅斯天然氣工業股份公司、俄羅斯石油公司、俄羅斯國家原子能公司、俄羅斯水力發電公司、俄羅斯古勃金國立石油與天然氣大學、中國再生能源工程研究院等單位。

俄羅斯 再生能源 蒙古

延伸閱讀

華爾街日報記者被控間諜案 俄羅斯法院判刑16年

金正恩拚觀光怒斥官員怠惰 俄今年首季遊客僅21.8萬人

俄羅斯企業開獎金 最先擊落F-16官兵可拿17萬美元

中俄南海軍演7艦艇集結 砲轟摧毀假想敵

相關新聞

敲定西伯利亞力量2號？ 中俄副總理23日召開能源合作會議

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯副總理諾瓦克辦公室表示，諾瓦克將於7月23日召開俄中政府間能源合作委員會會議。這一會議的中方代...

中國人流行到香港「買保險」？知名學者陳志武：這3個領域 香港還有希望

中國有錢人相較於新加坡，為何還是比較喜歡香港？改革開放後第一批海歸經濟學家中，少數專研金融產業的專家，香港大學金融學講座教授暨香港人文社會研究所所長陳志武，指出香港的金融未來。

與低迷經濟有關？萬字稱頌稿「改革家習近平」突消失 真相究竟為何

中共二十屆三中全會本週召開，在會期間最被討論的插曲，是一篇談論「改革家習近平」的萬字稱頌特稿，突然被下架消失，連中國網友四處搜尋都遍尋不著。到底真相為何？跟中國持續低迷的經濟狀態又有何關係呢？

李尚福之外共軍已近百將領落馬 削弱習近平攻台企圖？

中共二十屆三中全會18日落幕，一大看點是人事變化，會議追認中共中央政治局將中國大陸國防部前部長李尚福、前火箭軍司令員李玉超、前火箭軍參謀長孫金明這3位將領撤銷黨籍的處分。中共總書記習近平2012年上任後持續反腐十餘年，迄今共軍高階將領仍不斷有人落馬，而這些年來在反腐戰中「陣亡」的將官甚至多於俄烏戰爭雙方陣亡將領數，不僅衝擊中共「人民軍隊」的形象，甚至有觀察人士指出，火箭軍高級將領的腐敗問題削弱、或至少是推遲了習近平武力攻台的企圖…

三中全會公報不見具體措施 外資失望

中共二十屆三中全會十八日閉幕，包含全會公報、以及昨天中共中央召開的記者會，都未具體提及改善營商環境的措施。港媒指出，許多...

三中全會立改革300項 習近平：破深層障礙

中共中央昨天召開發布會，介紹和解讀三中全會精神，指全會通過的「決定」提出三百多項重要改革措施，明確重要立法任務為制定民營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。