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越共總書記阮富仲逝世 大陸唁電：失去了一位好兄弟

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
習近平與阮富仲兩人近年交往密切。 新華社
習近平與阮富仲兩人近年交往密切。 新華社

越共中央總書記阮富仲19日下午逝世，中共中央向越共致唁電，據新華社發布的唁電全文，表示中共和中國人民失去了一位「好同志、好兄弟、好朋友」，強調阮富仲是「親密同志和真誠朋友」，相信越南將繼承阮富仲遺志，表示中方願和越方一道，不斷鞏固政治互信，加強團結合作，推動中越命運共同體建設走深走實。

新華社報導，中國共產黨中央委員會7月19日向越南共產黨中央委員會致唁電，「沉痛悼念越共中央總書記阮富仲同志」。

唁電全文指出，阮富仲不幸與世長辭，中共和中國人民失去了一位好同志、好兄弟、好朋友。「我們謹以無比沉痛的心情向越共中央、越南政府和越南人民，致以最深切的哀悼和最誠摯的慰問」。

中共中央指出，阮富仲是堅定的馬克思主義者，是越南共產黨和越南人民的偉大領導者，是中國共產黨和中國人民的親密同志和真誠朋友，他繼承和發展了中越兩黨兩國「同志加兄弟」的傳統友誼，和中國共產黨和中國領導人結下深厚友誼。

中共中央稱，阮富仲和中共總書記習近平一道將中越關係提升為具有戰略意義的命運共同體，有力推動中越全面戰略夥伴關係不斷向前發展。中國黨、政府和中國人民將永遠懷念阮富仲同志。

唁電指出，相信越南黨和越南人民將化悲痛為力量，繼承阮富仲的遺志，中越是山水相連的社會主義鄰邦，是具有戰略意義的命運共同體，中國始終將越南視為周邊外交的優先方向，願和越方一道，不斷鞏固政治互信，加強團結合作，推動中越命運共同體建設走深走實，造福兩國人民，為區域和世界和平與發展作出貢獻。

唁電最後稱，「阮富仲同志永垂不朽！」觀察全文，中共中央均稱呼阮富仲「同志」，並給予他高度評價。

從近年交往來看，中共總書記習近平與阮富仲關係密切，後者於2022年10月底訪華，成為中共二十大後首個訪問中國大陸的外國元首，這也是當時年事已高的阮富仲罕見的海外出訪。

接著，習近平去年12月底訪問越南時，也與阮富仲進行會談，當時，習近平稱呼阮富仲為「老朋友」、「好朋友」，雙方並宣布在深化中越全面戰略合作伙伴關係基礎上，將攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。今年2月2日，習近平也在新春到來之際，與阮富仲互致新春賀信。

中共二十大 同志 越南

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