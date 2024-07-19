習近平的「老朋友」、「好朋友」越共總書記阮富仲過世　

被中共總書記習近平稱為「老朋友」、「好朋友」的越共中央總書記阮富仲，於當地時間19日下午逝世，據大陸官媒新華社晚間發布快訊，「中共中央就越共中央總書記阮富仲逝世向越共中央致唁電」。

今日晚間，新華社快訊，中共中央就越共中央總書記阮富仲逝世向越共中央致唁電。

稍早，越南國家通訊社「越通社」、「人民報」等報導，據越南共產黨中央保健委員會消息，阮富仲已經過世。

越南官方媒體報導稱，1944年出生的阮富仲罹患重病有一段時間，儘管獲得了「黨跟國家的關懷」，接受一流專家教授和醫生的精心治療與家人精心照顧，仍因年老病重而醫治無效，於19日下午1時38分，在第108號軍隊中央醫院過世，享年80歲。

阮富仲是任期最長、最具影響力的越共中央總書記之一，他最後一次公開露面是6月20日，在越共總部與來訪的俄羅斯總統普亭會談。

值得注意的是，阮富仲還是中共二十大後，習近平連任中共總書記，開始第三個五年任期後，首個訪問中國大陸的外國元首。當年，他於2022年10月30日至11月2日訪問大陸，被外媒認為是當時年事已高的阮富仲「罕見的海外訪問」，期間，他與習近平舉行了會談，並在習的介紹下與中共新一屆中央政治局委員見面。

接著，習近平於去年12月訪問越南時，也曾與阮富仲再次舉行會談，阮富仲稱此訪將成為推動越中兩國、兩黨關係邁向新台階的歷史新里程碑；當時，習近平稱呼阮富仲為「老朋友」、「好朋友」，雙方並宣布在深化中越全面戰略合作伙伴關係基礎上，將攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。

今年2月2日，習近平還在新春到來之際，與阮富仲互致新春賀信，彰顯雙方情誼，表示願保持密切聯繫，引領雙方錨定雙邊關係新定位。