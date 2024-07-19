漢光演習在即 中國海警船本月3度編隊侵擾金門水域

漢光40號演習即將於本月22日展開，位於台海防務最前線的金門率先在今天異地同步實施地面武器射擊，中國海警船編隊在下午3點又進入金門禁限制水域侵擾，這已經是本月第3度，海巡署派艇全程對應驅離。

海洋委員會海巡署金馬澎分署在今天下午2點多，監偵金門南面海域4艘中國海警船接近我國限制水域，金馬澎分署立即調度4艘巡防艇對應驅離。

之後在15時許，中國海警舷號「14507」 、「14604」、「14603」、「14608」等4船，分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇島南面分4處由外向內航入我國水域，海巡署同步派遣PP-3552、PP-3520、PP-3585及PP-10083等4艘執法艇採「1對1」平行對應，全程廣播示警、蒐證驅離，中國海警船在我海巡艇監控下，於17時航出，歷時約2小時。