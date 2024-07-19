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漢光演習在即 中國海警船本月3度編隊侵擾金門水域

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中國海警船編隊今天又進入金門禁限制水域侵擾，這已經是本月第3度，海巡署派艇全程對應驅離。圖／金馬澎分署提供
中國海警船編隊今天又進入金門禁限制水域侵擾，這已經是本月第3度，海巡署派艇全程對應驅離。圖／金馬澎分署提供

漢光40號演習即將於本月22日展開，位於台海防務最前線的金門率先在今天異地同步實施地面武器射擊，中國海警船編隊在下午3點又進入金門禁限制水域侵擾，這已經是本月第3度，海巡署派艇全程對應驅離。

海洋委員會海巡署金馬澎分署在今天下午2點多，監偵金門南面海域4艘中國海警船接近我國限制水域，金馬澎分署立即調度4艘巡防艇對應驅離。

之後在15時許，中國海警舷號「14507」 、「14604」、「14603」、「14608」等4船，分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇島南面分4處由外向內航入我國水域，海巡署同步派遣PP-3552、PP-3520、PP-3585及PP-10083等4艘執法艇採「1對1」平行對應，全程廣播示警、蒐證驅離，中國海警船在我海巡艇監控下，於17時航出，歷時約2小時。

海巡署金馬澎分署表示，這次是中國海警船本月第3度編隊侵擾，今年累計達32次航入我方離島水域。海巡署表示，中國海警此舉無益兩岸對等交流，呼籲中方體認區域和平穩定的重要性，海巡署捍衛主權的決心不變，全力守護國家海洋權利。

中國海警船編隊在今天下午3點又進入金門禁限制水域侵擾，這已經是本月第3度，海巡署派艇全程對應驅離。圖／金馬澎分署提供
中國海警船編隊在今天下午3點又進入金門禁限制水域侵擾，這已經是本月第3度，海巡署派艇全程對應驅離。圖／金馬澎分署提供
中國海警船編隊在今天下午3點又進入金門禁限制水域侵擾，這已經是本月第3度，海巡署派艇全程對應驅離。圖／金馬澎分署提供
中國海警船編隊在今天下午3點又進入金門禁限制水域侵擾，這已經是本月第3度，海巡署派艇全程對應驅離。圖／金馬澎分署提供

海巡署 金門

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